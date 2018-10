Pamela Anderson et Adil Rami : Alerte à la love story

Pamela Anderson et Adil Rami se rencontrent au Grand Prix de Monaco en mai 2017, c'est le coup de foudre. L'ex-actrice d'Alerte à Malibu au casting de la saison 9 de Danse avec les stars (en cours de diffusion sur TF1) tombe sous le charme de la moustache du défenseur de l'Olympique de Marseille. Leur histoire devient rapidement sérieuse puis la star hollywodienne de 51 ans et le footballeur de 32 ans emménagent quelques mois plus tard dans une villa avec piscine à Marseille.

Mais après plus d'un an d'amour, les premières rumeurs de séparation apparaissent. Le couple y fait face ensemble, démentant les allégations et continuant à exprimer son amour au grand jour.

Retour sur cette love story que personne n'avait vu venir en vidéo, dans notre diaporama.