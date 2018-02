Pamela Anderson heureuse avec Adil Rami: "Il se soucie énormément de moi"

Leur idylle en surprend plus d'un mais l'emménagement de Pamela Anderson avec Adil Rami à Marseille et l'achat tout récent d'une sublime maison avec piscine (à 2,9 millions d'euros), tout près de la Corniche, prouvent que leur romance ne doit pas être prise à la légère. Bien plus bavarde que son compagnon lorsqu'il s'agit d'évoquer leur couple, Pamela Anderson se laisse aller à de nouvelles confidences.

Celle qui a participé au 25e édition du salon Paris Manga & Sci-Fi au Parc de Expositions de la Porte de Versailles, à Paris, le 3 février dernier, s'épanche auprès du Daily Mail. "Il ne parle pas bien an­glais, je ne parle pas bien français. Mais nous avons un langage commun, celui de l'amour. Notre rela­tion va au-delà des mots", confie-t-elle au tabloïd britannique. Comme toujours, la star américano-canadienne de 50 ans n'a que des mots tendres pour décrire le joueur de l'Olympique de Marseille : "Il se soucie énormément de moi. Nous avons une vie merveilleuse et simple, sans strass ni paillettes. Nous avons tous les deux des enfants, et nous essayons de résoudre au mieux l'équation." L'ex-playmate et star d'Alerte à Malibu, maman de Dylan (20 ans) et Brandon (21 ans), justifie leur désir de rester très discrets. "On veut protéger notre amour, car il y a beaucoup de fausses informations nous concernant", déclare-t-elle. Ce qui ne l'empêche pourtant pas de laisser fuiter quelques confidences plus intimes. Interrogée par la journaliste anglaise sur l'abstinence avant les matchs, en effet, Pamela Anderson ne botte pas en touche. "Cette règle ne s'applique pas à nous", assure la star.

Précédemment questionnée par le Times sur leur différence d'âge – elle a 50 ans et Adil Rami en a 31 –, l'ex du cyber-militant Julian Assange confirme de nouveau que cela ne pose aucun problème. "Adil me dit que je suis un alien. Il m'a demandé de lui montrer mon permis pour lui prouver mon âge. Il m'a dit qu'il était impossible que j'aie 50 ans et pas 30 (...). Il est incroyable, c'est vraiment un homme bien", confie-t-elle.