Paola de Belgique à l'hôpital : La reine victime d'une fracture vertébrale

Un peu plus d'un an après l'épisode médical mystérieux qui s'est avéré découler d'une arythmie cardiaque et lui a valu une période de repos total, la reine Paola de Belgique connaît une nouvelle péripétie concernant sa santé : âgée de 79 ans, l'épouse du roi Albert II a récemment fait "une chute ayant occasionné une fracture vertébrale", selon une communication, laconique comme toujours, du palais royal mercredi 28 décembre 2016.

Survenu "dans la sphère privée", raison pour laquelle la cour se refuse cette fois encore à toute précision sur les circonstances, l'accident a nécessité l'hospitalisation aux Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, de la reine Paola, et ce pour une durée indéterminée. Il est en revanche d'ores et déjà acquis que la mère du roi Philippe, de la princesse Astrid et du prince Laurent devra suivre un programme de "rééducation de plusieurs mois", comme l'ont indiqué le palais et l'établissement médical, se félicitant que l'incident n'ait pas eu de conséquences plus dramatiques : "Fort heureusement, le traumatisme n'a pas occasionné de complication neurologique", apprend-on.

Discret depuis l'abdication en 2013 du roi Albert II au profit de son fils aîné, l'ancien couple royal était apparu en public le 15 novembre dernier pour le traditionnel Te Deum de la Fête du Roi, occasion en laquelle la reine Paola avait pu vérifier sa grande popularité auprès de la population. Ses admirateurs doivent désormais s'armer de patience et lui souhaiter un prompt rétablissement.