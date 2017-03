Paris et Prince Jackson s'offrent un nouveau tatouage assorti

Paris et Prince Jackson partagent la même passion pour le tatouage, ils ont même récemment décidé de s'en offrir un assorti. Ce dimanche 26 mars, les deux aînés du regretté Michael Jackson ont publié sur leurs réseaux sociaux des photos de leur nouveau tatouage complémentaire, chacun arborant une partie du yin et du yang sur la cheville. "Tu es avec moi et je suis avec toi", a écrit l'homme de 19 ans sur sa page Instagram, en légende du cliché.

Sa petite soeur, qui a publié la même photo, a ajouté sur sa page personnelle : "Parfois, j'ai l'impression que mon grand frère et moi partageons les mêmes pensées. C'est juste qu'il n'a aucun filtre et dit tout ce qu'il lui passe par la tête. Bien que nous soyons complètement à l'opposé là-dessus, nous sommes inséparables comme le yin et le yang se complètent pour s'équilibrer l'un l'autre. On est assorti avec mon meilleur ami."

Dans la foulée, l'adolescente de 18 ans a donné la définition du yin et du yang selon la philosophie chinoise. Rappelons que le yin, en noir, évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité... quand le yang représente, entre autres, le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, etc.

Ce n'est pas la premier tatouage pour les deux jeunes. Le grand frère de Blanket Jackson (15 ans) s'est récemment offert un gigantesque tattoo en forme d'armure qui recouvre toute une partie de son épaule. Tandis que sa soeur, que l'on verra bientôt dans la nouvelle saison de la série Stars de Lee Daniel, possède plus d'une trentaine de tatouages répartis sur tout le corps.