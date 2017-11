Paris Jackson : Presque incognito dans les rues de Rennes, ukulélé en main

Selon les informations de Closer, Paris Jackson se trouve à Rennes après avoir croisé par hasard l'une de ses amies, la chanteuse Madeline Fuhrman. Cette Américaine de 24 ans a ainsi proposé à la star montante de l'accompagner dans l'Ouest de la France afin de participer au lancement de son projet intitulé The Humazing Project, un réseau social qui a pour but de "donner aux artistes le moyen d'exprimer leurs idée et de faire le bien dans le monde", détaille Madeline Fuhrman. "Elle est venue à Rennes pour m'aider à préparer le projet. Partager ses idées. C'est une amie de longue date", a-t-elle conclu.