Pascal (Koh Lanta), son regret après la mort de son papa : "Je m'en veux"

Les téléspectateurs de TF1 connaissent parfaitement Pascal le stratège. Le finaliste de Koh-Lanta 2016 et et Koh-Lanta All Stars a prouvé lors de ces deux éditions qu'il était prêt à tout pour aller le plus loin possible dans l'aventure. En revanche, on connaît peu Pascal Salviani. TV Mag a donc dressé un portrait de l'aventurier, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur son enfance, mais également sur l'un des drames qui a bouleversé sa vie.

L'entrepreneur de 51 ans a grandi avec un père aimant, mais très intransigeant. "Il m'a fait perdre confiance en moi à force de me répéter que je n'étais bon à rien et que je n'arriverais à rien. Jusqu'au jour où j'ai claqué la porte de la maison pour lui prouver le contraire. (...) Je n'ai pas eu une enfance heureuse, j'ai souffert de cette éducation très stricte mais il m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui", a confié Pascal. C'est donc en partie grâce à son papa qu'il a pris goût à l'aventure et qu'il a souhaité s'inscrire à Koh-Lanta après avoir découvert les stratégies de Moundir dans l'édition All Stars de 2014.

Il était d'une génération où il n'y avait pas de place pour les sentiments

Une aventure qui provoquera une prise de conscience chez Pascal et le fera se rapprocher de son père : "Koh-Lanta m'a fait prendre conscience que mon père m'avait élevé du mieux qu'il pouvait. Il était d'une génération et d'une famille où il n'y avait pas de place pour les sentiments. Il fallait se battre pour survivre. Malgré les souffrances, je sais qu'il m'a énormément aimé tout comme ma soeur. J'ai hérité de son caractère colérique, de sa méfiance et je lutte intérieurement pour ne pas me laisser déborder. C'est pour ça que, lorsque je craque, je m'en veux profondément. Paradoxalement, j'ai toujours aimé mon père parce que je l'admirais."

A son retour, le rival de Yassin dans Koh-Lanta All Stars a donc souhaité le prendre dans ses bras et lui dire qu"il l'aimait. Un moment "magique", d'autant plus qu'il a appris qu'il était très fier de sa participation et en parlait autour de lui. C'est peu de temps après que le drame est arrivé. Alors qu'il était reparti en Thaïlande en 2016 afin de suivre un stage de survie, Pascal a appris que son papa était hospitalisé à la suite d'une chute dans les escaliers : "C'était quelqu'un de costaud. Il s'était remis de tellement d'accidents dans sa vie que je le croyais immortel. Mais à mon retour, en arrivant à l'hôpital, il m'a dit que c'était terminé. Je n'y ai pas cru."

Après lui avoir rendu visite un matin après son retour en France, Pascal devait revenir l'après-midi. Mais, trop épuisé par son périple, il décidait finalement de revenir le lendemain. "Mais il est mort dans la nuit, c'est quelque chose que je traîne au fond de moi, je m'en veux", regrette-t-il.