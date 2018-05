Pascal (Koh-Lanta), un tricheur ? Il répond et s'en prend aux "gros beaufs" !

Visiblement remonté en raison des différents tacles des téléspectateurs, l'aventurier déplore le fait "qu'il est plus facile de cracher sa haine que d'essayer de comprendre". "J'ai vécu une magnifique aventure avec mon épouse alors les haineux continuez à manger votre pizza, boire vos bières et refaire le monde. Personne ne m'enlèvera cette victoire ni d'avoir fait cette magnifique aventure", conclut-il. Une mise au point on ne peut plus claire de la part de l'aventurier !

Pour rappel, Pascal est dans le carré final de cette édition All Stars de Koh-Lanta, tout comme Clémence, Jérémy et Javier. Rendez-vous vendredi 25 mai 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre la course d'orientation, la mythique épreuve des poteaux puis la grande finale de l'émission.