Pascal (Koh-Lanta), un violent clash avec Jérémy : Ce qu'il s'est passé en off

C'est dans Koh-Lanta 2016 (TF1) que Pascal a été révélé au grand public. Et son côté stratège et impulsif a plu à la production qui l'a fait revenir l'année suivante dans Koh-Lanta, le combat des héros. Très vite, il s'est imposé comme l'une des fortes têtes de l'émission.

Sans surprise, son caractère n'a pas toujours fait l'unanimité. Il s'est notamment violemment disputé avec Jérémy, une altercation qui est allée très loin comme Pascal l'a confié lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs : "Dans la vie, j'ai le même caractère que dans Koh-Lanta. Ils ont même enlevé des images pour m'aider. Je me suis disputé avec Jérémy et c'est allé plus loin que ce qui était prévu. J'avais la machette à la main, c'est allé très loin. Je m'en suis aussi pris à un journaliste."

Pascal a admis être "ingérable" et "péter des câbles facilement". S'il a assuré qu'il tentait de se contrôler, il n'a pourtant pas mâché ses mots quand, lors d'une autre interview pour Télé Loisirs, le journaliste a évoqué les candidats de Koh-Lanta : "Les dernières saisons de Koh-Lanta commencent de plus en plus à se rapprocher d'une émission de télé-réalité. Le casting devient plus particulier qu'avant : on voit davantage de jolies filles et des garçons bien taillés. La production mise davantage sur des candidats ingérables, prêts à tout pour le buzz."