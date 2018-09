Pascal tacle encore Koh Lanta et ses candidats "prêts à tout pour le buzz"

Avec sa participation à Koh Lanta : Le Combat des héros (TF1) où il avait remporté l'épreuve des poteaux, Pascal est devenu un candidat emblématique de l'émission de Denis Brogniart. Pourtant, le promoteur immobilier de 51 ans n'a pas gardé que de bons souvenirs de son aventure comme il le révélait en juin 2018. Quelques mois plus tard, Pascal est de retour sur le petit écran. En effet, il a rejoint le casting des Vacances des Anges 3 (NRJ12), actuellement en cours de diffusion, et a eu pour mission d'encadrer les nouveaux candidats pendant "quelques jours", notamment lors des épreuves physiques. Pour nos confrères de Télé Loisirs, Pascal se souvient de cette opportunité saisie à un moment qui tombait à pic selon lui : "Je sortais d'une diffusion compliquée de Koh-Lanta. Donc quand on m'a contacté pour prendre quelques jours de vacances dans cette émission, j'ai dit oui direct !"

Cette participation l'empêche dorénavant d'intégrer une éventuelle nouvelle saison de Koh Lanta. Mais pour Pascal, cette "mise à mort" est loin d'être une mauvaise nouvelle. D'après lui, les deux univers se rejoignent quoi qu'on en dise : "Les dernières saisons de Koh-Lanta commencent de plus en plus à se rapprocher d'une émission de télé-réalité. Le casting devient plus particulier qu'avant : on voit davantage de jolies filles et des garçons bien taillés. La production mise davantage sur des candidats ingérables, prêts à tout pour le buzz."

En outre, celui qui a récemment présenté sa fille révèle s'être mieux senti au milieu des jeunes candidats comme Thomas, Bryan, Sabrina, Raphaël ou encore Zaven, défendant leur "naturel" : "Dans Les Vacances des Anges, contrairement à Koh-Lanta, les candidats ne jouent pas avec la caméra, rien n'est réfléchi à l'avance. Les candidats sont naturels et spontanés, c'est ça que j'ai aimé."