Pascal (Koh-Lanta) au casting d'une émission de NRJ12 : Sa nouvelle mission !

Après avoir participé à Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) où il a gagné l'épreuve des poteaux, le promoteur immobilier de 51 ans revient avec un tout nouveau projet télévisuel. Si on le retrouvera cet été dans Fort Boyard sur France 2, il débarquera également dans Les Vacances des Anges.

D'après les informations de nos confrères de TV Mag, Pascal a rejoint la saison 3 de l'émission de NRJ12 produite par La Grosse Équipe. Il s'est ainsi envolé pour Marbella en Espagne et a eu pour mission d'encadrer les nouveaux candidats des Vacances des Anges 3 pendant "quelques jours". Fier de ses performances dans Koh-Lanta, le promoteur immobilier a épaulé et coaché le casting durant plusieurs épreuves physiques.

Si aucune photo n'a été diffusée pour l'instant, Pascal fera son entrée dans Les Vacances des Anges 3 dès la rentrée en septembre 2018. Le tournage, quant à lui, a commencé à la fin du mois de mai 2018 dans une villa près de Malaga. Au casting, on retrouve Corentin et Marvyn, deux anciens participants de Koh-Lanta : Fidji et Koh-Lanta : Cambodge (2017).