Pascal (Koh-Lanta) déçu : Comment Dylan l'a berné... "Il n'a pas de limite"

Pascal ne comprend pas l'acte de Dylan, d'autant plus qu'ils étaient proches auparavant : "Nous étions en contact une à deux fois par semaine, nous avions une véritable amitié, extrêmement sincère de mon point de vue. En avril, nous nous étions vus à Cannes pendant le tournage de Ninja Warrior, nous avions déjeuné avec mon épouse, Dylan et Yassin, tout s'était très bien passé. Seul à seul, il m'avait redit que j'avais eu sa voix et que j'étais le vainqueur du Combat des héros. Et je vous passe les détails sur tous les messages affectueux qu'il a pu m'envoyer ces six derniers mois."

L'entourage de Pascal avait d'ailleurs prévenu le finaliste de Koh-Lanta : Le Combat des héros sur les intentions de Dylan. Aujourd'hui, il n'y croit toujours pas : "Tout le monde autour de moi me disait que c'était impossible qu'il ait voté pour moi. Mais j'avais eu tellement de témoignages d'amitié sincère de sa part que je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il m'ait menti. Quand Javier est venu me voir une semaine avant la finale, je lui ai montré tous les messages de Dylan et il a fini par y croire aussi." L'aventurier de 51 ans avoue ainsi que ce qu'a fait Dylan est "vicieux, irrespectueux, inhumain et dégueulasse". "Il a clairement voulu me faire du mal et cela a également touché ma femme et mes enfants. Dylan n'a pas de limite, il ne respecte rien ni personne", a-t-il déclaré.

Très remonté, Pascal annonce qu'il était bel et bien au courant du "petit manège malsain" de Dylan : "Je le savais depuis quelque temps parce qu'il s'était vanté auprès d'autres personnes qu'il était en train de me faire rêver et espérer. (...) Dylan a abusé de mon amitié, c'est interdit de faire ça. Il a eu raison de voter contre moi par solidarité pour son ami Yassin mais il n'avait pas à me faire croire le contraire sous couvert d'une amitié que je croyais sincère." Le gagnant de l'épreuve des poteaux conclut en rapportant que Dylan et Yassin l'ont vraiment blessé : "L'aventurier de Koh-Lanta n'est pas touché parce qu'ils ne m'enlèveront pas mon parcours et mes performances. Mais humainement, ils m'ont fait du mal."