Finale de Koh-Lanta Fidji : André gagne les poteaux et choisit Tiffany

Dans Koh-Lanta Fidji (TF1), ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre au titre de plus grand aventurier. Magalie, Tiffany, Sandrine et André sont les finalistes du jeu. Qui sont les deux candidats ressortis gagnants après la course d'orientation et la mythique épreuve des poteaux ? Réponse dans un instant !

Course d'orientation

Afin de se qualifier, les naufragés doivent trouver un des trois poignards cachés. Ils doivent ainsi définir la zone dans laquelle ils se trouvent. Ces dernières sont reconnaissables par des points tels que l'arbre main, l'arbre dragon et l'écorce craquelée. Puis de là, ils doivent, dans un rayon de quinze pas, trouver une balise sur laquelle apparaîtra une couleur qui correspond à une direction et un chiffre indiquant le nombre de pas qui les sépare du poignard.

Sandrine, André et Magali se dirigent vers la même direction, dans le but d'identifier l'écorce craquelée. Tiffany quant à elle se dirige vers l'arbre dragon. En remarquant ne pas être le seul sur le chemin, André décide de changer de direction et tente de chercher l'arbre main.

Tiffany est la première à avoir trouver son élément remarquable : l'arbre dragon. Magalie trouve à son tour l'écorce craquelée avant d'être rapidement suivie par Sandrine. Enfin, André trouve à son tour l'arbre main.

Tiffany trouve sa balise avant les autres aventuriers. Elle retourne discrètement à la table d'orientation afin de découvrir la direction à prendre pour tomber sur le poignard. Au bout d'un heure et vingt minutes, celle qui se qualifie de "quiche" niveau orientation est la première à trouver son poignard et se qualifie ainsi pour l'épreuve des poteaux ! André trouve à son tour la balise, Sandrine et Magalie trouvent à leur tour. Le hic ? Magalie a perdu sa boussole... Mais suit Sandrine et finit par trouver le poignard avant elle !

Sandrine rejoint alors André autour de l'arbre main en espérant trouver le dernier poignard. Pas de chance pour l'ex-Rouge, le benjamin de l'aventure finit par tomber sur l'objet après 4h50 de recherche. Les trois jeunes sont alors qualifiés pour les poteaux !

Épreuve des poteaux

Tiffany, Magalie et André sont qualifiés. Ils doivent tenir debout le plus longtemps possible sur un poteau de bois planté dans l'eau. Au fil du temps, le rectangle sur lequel ils doivent tenir en équilibre se réduira. Une épreuve qui s'annonce difficile notamment en raison du vent. André vacille dès le début...

Au bout d'une 1h30, le rectangle se réduit et devient un carré. Au moment d'enlever une seconde pièce, tous les trois tombent : Magalie et Tiffany tombent avant d'être suivies par André. Le benjamin gagne alors le jeu en tenant deux heures et sept minutes.

André finit par choisir Tiffany pour l'accompagner en finale, face au jury.