Pascal (Koh-Lanta) : Sa fille Marine accro au sport, fait sensation sur la Toile

Depuis la fin de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) en mai dernier, Pascal Salviani continue de faire parler de lui. Quand il n'enchaîne pas les interviews et les projets professionnels, l'ancien aventurier fait honneur à sa famille. Ce week-end, il a présenté sa fille et ce n'est pas passé inaperçu !

Elle s'appelle Marine Salviani et elle a presque tout de son père. Athlétique et dotée d'un corps de rêve, la jeune femme partage la même passion que ce dernier : le sport. Ce n'est ainsi pas pour rien qu'elle officie en tant que professeur de fitness à temps plein. Pour soutenir sa fille sur les réseaux sociaux, Pascal n'a pas hésité à faire de la publicité à son compte Instagram (où on peut notamment la retrouver en pleine action).

Avec sa grande notoriété, Pascal a pu mettre en lumière le compte Instagram de Marine grâce à ses amis connus. Camille Cerf, Delphine Wespiser, Raphaël Pépin, Matt Houston, Samir Benzema ou encore Nathalie de Koh-Lanta ont tenu à partager son profil. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de la fille de Pascal.