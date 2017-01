Milla Jasmine au casting des Anges 9 ? Raphaël Pépin la tacle...

Mercredi 4 janvier, l'équipe du Mad Mag de NRJ12 était invitée à réagir sur l'officialisation du casting de la 9e saison des Anges de la télé-réalité. Au cours de cette séquence, le nouveau chroniqueur Raphaël Pépin n'a pas été tendre avec Milla Jasmine !

En effet, le petit ami de Coralie Porrovecchio à lancé après la diffusion d'un court magnéto de la principale intéressée en partance pour Miami : "C'est une très très bonne candidate, on ne va pas se mentir. C'est une candidate qui devient emblématique avec le temps. Maintenant, je ne comprends pas qu'on la prenne. Pour moi, c'est une fille qui ne devrait pas faire partie des Anges." Et de poursuivre en expliquant son point de vue tranché : "Elle a craché sur la Grosse Équipe [la société de production des Anges, NDLR]. Quand tu vas chier dans la soupe, ou chier sur les gens, c'est pas normal que derrière on te reprenne."

Milla Jasmine n'est d'ailleurs pas la seule candidate des Anges 9 que Raphaël a taclée ce jour-là. Invité à réagir sur le cas Sarah Lopez de Secret Story 10 (NT1), le jeune homme – pourtant très ami avec Vincent Queijo, petit ami de la bombe – a commenté : "C'est une fille qui mérite d'aller dans les Anges, qui a un fort caractère, on l'a vu dans Secret Story, et je pense qu'elle va faire rire beaucoup de monde parce que, je sais, elle n'est pas très fute-fute.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !