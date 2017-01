Coralie en couple avec Raphaël (Les Anges 8) : "Elle est revenue, la michto !"

Mercredi 4 janvier, Raphaël Pépin a fait ses premiers pas en tant que chroniqueur dans le Mad Mag de NRJ12. À cette occasion, le beau gosse des Anges 8 en a profité pour en dire plus sur ses amours...

En effet, alors qu'Aymeric Bonnery – l'actuel remplaçant d'Ayem Nour à la tête du programme – interrogeait les chroniqueurs de l'émission dans le cadre d'une séquence "Bluff ou pas bluff" sur le possible retour de flamme entre Raphou et Coco, Benoît Dubois a lâché : "Il n'arrête pas de recevoir des messages avec écrit 'bébé', je pense que c'est Coco, c'est obligé. Il est tout mielleux avec son téléphone, c'est sûr !"

Lorsqu'est venu le moment de dire si oui ou non il était bien de nouveau en couple avec Coralie, Raphaël a lâché avec humour : "Elle a vu que j'avais gagné Friends Trip 3, elle est revenue, la michto !" Et de confirmer : "Du coup, pas bluff !"

En octobre dernier, c'est la jolie Belge qui avait officiellement annoncé leur rupture. "C'est définitivement terminé. Je garde néanmoins beaucoup de respect pour Raph qui est un garçon bien et avec qui j'ai vécu de très bons moments", confiait-elle à Public. Et lors de son passage dans Secret Story 10, Coralie Porrovecchio avait précisé : "Je ne suis plus avec Raph. On s'est quittés parce qu'on s'ennuyait... enfin moi je m'ennuyais. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie de faire quelque chose de fou. Je suis une folle (...), je n'ai pas de filtre."

Il faut croire que Raphaël a fait des progrès !