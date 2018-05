EXCLU – Nathalie (Koh-Lanta) : "J'étais prévue dans le carré final mais..."

À l'issue du dernier épisode de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) diffusé ce vendredi 18 mai 2018, Nathalie a été éliminée. Pour Purepeople.com, la candidate revient sur son départ et évoque son aventure, notamment sa perte de poids sur le camp.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous réalisez que vous êtes éliminée ?

Je ne suis pas plus choquée que ça parce que j'ai vécu plusieurs jours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand on s'y attend, il n'y a pas de grosse surprise et donc la déception est beaucoup moins grande. Je suis tellement contente d'être arrivée jusque-là, je ne m'y attendais pas... Et puis en plus, j'ai pu voir mon mari, pour moi j'ai gagné mon Koh-Lanta. J'avais un noeud dans le ventre, à me dire que j'avais raté d'une marche ma revanche. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment.

Vous attendiez-vous à ce que Jérémy sorte un collier ?

J'ai été surprise du collier de Jérémy. Il ne me l'avait pas dit, j'ai été un peu déçue. Qu'il garde le secret au début, c'est normal. Mais le dernier jour, ça n'avait plus d'intérêt parce qu'il avait déjà sa place dans le carré final. Il aurait pu m'en parler.

En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre vous ?

Il faut savoir qu'ils n'ont pas voté contre moi car, à la base, je devais être dans ce carré final. Pascal m'avait confié la veille qu'il préférait m'affronter moi que Jérémy à l'orientation. J'avais déjà échoué à ma saison. Donc bien que côté affect, il penchait plus vers Jérémy, côté stratégie il voulait être avec moi. Mais c'était trop dangereux de mettre tous les votes contre Jérémy au cas où il avait un collier, ce qui fut le cas, alors ils ont réparti les votes. Pascal, très lié avec Javier et Clémence, a assuré sa place.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches ?

Aucun des trois ! Le plus dur, c'est les autres ! Ce n'est pas le côté survie mais plutôt la pression du jeu.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu sept kilos. Je les ai repris depuis. Là, j'essaye de retrouver mon alimentation normale. Habituellement, je ne mange pas de farine, de sucre... J'ai une alimentation hyper équilibrée et ça m'a aidé à avoir moins faim que les autres. Mais là, j'avoue que depuis que je suis rentrée mon corps me réclame des cochonneries que je ne mangeais pas avant. Ça reste quand même raisonnable mais bon... Je n'arrive plus à trop me recadrer.

En voulez-vous encore à Javier pour le faux collier ?

C'est clairement de l'histoire ancienne. Je l'ai en ligne quasiment tous les jours depuis la fin de l'aventure. Lui a compris que j'avais vécu ça comme une humiliation et moi j'ai compris qu'il n'avait pas nécessairement fait ça par méchanceté mais plutôt pour se défendre. Aujourd'hui, on en rigole ensemble.

Que pensez-vous de la polémique autour du salaire de Dylan ?

C'est son problème, s'il veut faire le buzz qu'il le fasse. Je n'ai pas du tout envie de parler de ce personnage et de lui faire de la pub. No comment !

Qui voyez-vous gagnant de cette édition ?

À ce stade du jeu, Jérémy. Il m'a révélé l'affaire du faux collier, il a été le plus honnête avec moi. Ça lui a d'ailleurs coûté sa place, il a un peu été éliminé à cause de ça. Il s'est mis en danger pour moi. Avec lui, j'ai partagé peut-être les meilleurs moments de mon aventure, notamment des parties de pêche.

