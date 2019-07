Pascal Obispo pète les plombs : Il dit avoir été boycotté par un grand festival

Pascal Obispo enrage. Sur Twitter, le chanteur de 54 ans a publié plusieurs messages, s'adressant directement aux programmateurs des Francofolies de la Rochelle. Selon lui, cela ferait une vingtaine d'années qu'il serait refusé au festival. "Savez-vous depuis combien de temps mon producteur me propose à ceux des Franco La Rochelle ? Vingt-trois ans ? Et toujours une réponse négative", a-t-il écrit sur le réseau social, le 14 juillet 2019, en légende d'une image du Joker, célèbre ennemi de Batman. "À savoir si ces gens respectent tous les publics. Si bon de rire. Vive les feux d'artifice et la Fête nationale", conclut-il, en précisant que Gérard Pont, le directeur des Francofolies, est "un très gentil garçon".

En effet, la dernière apparition de Pascal Obispo aux Francofolies remonte au 14 juillet 1997, il y a vingt-deux ans. Interrogé par Le Parisien, Gérard Pont s'est défendu de tout litige avec l'artiste. "Je n'ai rien contre Pascal Obispo, ni personnellement ni artistiquement. Je lui ai d'ailleurs proposé il y a trois ou quatre ans de venir et il ne pouvait pas. Et j'ai réitéré mon invitation cette année, mais il était logique qu'il joue avant Patrick Bruel et leurs cachets financiers étaient incompatibles", a-t-il assuré.

Pascal Obispo n'en est pas resté là, répondant à son tour dans les colonnes du quotidien :"C'est archifaux. Je fais entre 200 000 et 250 000 spectateurs par tournée et la presse salue tous mes shows." Une déclaration suivie d'un tweet, dans lequel il assure que Gérard Pont est un "mytho", qualifiant les organisateurs du festival d'une "belle bande de clowns".

Le 15 juillet 2019, c'est grimé en Joker que Pascal Obispo a fait une apparition sur Twitter, s'adressant encore une fois aux organisateurs du festival. "Feu d'artifice. Saviez-vous que ce sont les mêmes prod qui organisent les Francofolies de la Rochelle/pas prog depuis vingt-trois ans ! Printemps de Bourges, jamais prog ! Victoires de la musique, argu de clowns. Suis toujours dispo", a-t-il écrit.