Pascal Soetens : Pour quelle raisons extrêmes il a refusé d'aider des familles

Dans l'épisode de Pascal, le grand frère diffusé ce mercredi 7 mars 2018 sur C8, Pascal Soetens vient en aide à Anaëlle, une ado rebelle. À cette occasion, l'éducateur de 48 ans s'est livré à nos confrères de Télé Loisirs. Après avoir répondu aux rumeurs selon lesquelles l'émission serait truquée, il s'est d'autant plus penché sur le choix des candidats et a évoqué dans quels cas il peut refuser d'aider une famille.

Tout d'abord, Pascal Soetens et son équipe reçoivent les candidatures sur les réseaux sociaux ou par téléphone. "C'est comme une enquête sociale", lance-t-il. Après avoir sélectionné certains profils, l'éducateur envoie "quelqu'un enquêter sur place et filmer des images de la famille". "Une fois que nous avons le maximum d'éléments (il y a une enquête de voisinage, scolaire...), on décide ou non de les aider !", poursuit-il.

Mais dans quels cas Pascal Soetens s'autorise-t-il à refuser d'aider une famille ? La réponse est claire : "S'il y a un problème de drogue, de justice... Je ne peux pas me substituer à la justice ! Quand il y a trop d'alcool également, c'est du ressort de la médecine."

En bref, l'animateur Pascal, le grand frère garde un certain droit de regard sur les candidats sélectionnés. "J'ai toujours le dernier mot sur le choix des famille. Je trouve ça plutôt bien parce que je suis assez autonome, ça a toujours été comme ça depuis maintenant dix ans !", conclut-il.

Rendez-vous ce mercredi 7 mars 2018 dès 21h sur C8 afin de suivre Pascal, le grand frère.