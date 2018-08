Patrice Laffont : Son coup de foudre pour la "fille" de Louis de Funès

En 1964, Patrice Laffont décroche le rôle qui va changer sa vie : celui de Jean-Luc dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Aux côtés de Louis de Funès (Ludovic Cruchot) et de Michel Galabru (L'adjudant chef Gerber), l'animateur aujourd'hui âgé de 77 ans découvre le métier d'acteur. C'est également à ce moment-là qu'il aura l'un de ses plus gros coups de coeur.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien que Patrice Laffont s'est confié sur le tournage du Gendarme de Saint-Tropez. En plus d'avoir cette incroyable expérience gravée dans son coeur, le père d'Axelle Laffont se souviendra toujours de Geneviève Grad, sa partenaire à l'écran. Et pour cause, à l'époque, Patrice Laffont n'avait d'yeux que pour celle qui incarnait Nicole, la fille de Louis de Funès avec qui il a eu des jumeaux dans le long métrage. "Je la trouvais ravissante", a-t-il déclaré avant d'avouer que l'actrice n'était pas réceptive à son charme : "Mais, elle ne m'a pas regardé et elle a préféré le premier assistant-réalisateur, Marc Simenon, le fils de Georges Simenon."

"Plus tard, elle a épousé mon copain Igor Bogdanoff", a-t-il ajouté. Geneviève Grad rencontre ce dernier dans les années 1970 et les deux tourtereaux se marieront dans la foulée. Ils auront un fils, Dimitri, qui a aujourd'hui 42 ans. De son côté, Patrice Laffont a connu le grand amour avec son ex-femme Valérie. En 2011, le couple divorce après vingt-huit ans de vie commune. De ce mariage naîtront l'humoriste Axelle Laffont (48 ans), Fabrice Laffont et Mathilde Laffont (24 ans).

