Patrick Chêne se sent "vivant" après son cancer et relève un défi

Les routes du Tour de France, Patrick Chêne les connaît très bien puisqu'il a longtemps commenté la Grande Boucle sur France Télévisions. Touché par un cancer de la vessie, l'ancien journaliste de 61 ans pensait certainement en avoir fini avec le cyclisme mais après des mois de convalescence, le revoilà en selle.

Dimanche 18 mars, Patrick Chêne s'est emparé de son compte Twitter pour donner de ses nouvelles et partager le défi qu'il a relevé. "Neuf mois après ma sortie de l'hôpital Cochin pour l'opération de mon crabe, j'ai réalisé mon 1er défi sportif (à peine soutenu par une petite assist électrique). Seul de Caromb au chalet Reynard via Crillon. Vent de face, froid, neige. Je me suis senti vivant!!!", a-t-il publié. Patrick Chêne n'a pas choisi le plus facile des parcours puisqu'il s'est confronté aux routes du mont Ventoux réputées pour leurs difficultés. Une belle victoire qui plus est dans des conditions climatiques délicates.