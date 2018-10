Patrick Dupond (DALS 9) trop sévère avec Clément Rémiens ? Sa justification

Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, Patrick Dupond a donc justifié son choix : "Clément a un potentiel de gagnant de cette compétition. Avec le potentiel musculaire qu'il a et son jeu d'acteur, il a toutes les qualités requises. Effectivement, sa prestation était très spectaculaire mais elle était avant tout dangereuse. Il s'est jeté par terre, c'était spectaculaire, mais il n'a pas amorti et il s'est fait mal au genou. On veut tout sauf ça ! D'autre part, il faut qu'il aille au bout de ses mouvements. S'il avait toute son ampleur, sa danse aurait été dix fois plus efficace. (...) Quelque chose en moi me dit de lui dire de faire attention. Cette note n'est pas une sanction mais un avertissement."

Il a ensuite assuré ne pas regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux car il a beaucoup de travail et a démenti les rumeurs selon lesquelles il ne s'entendait pas avec les autres membres du jury : "Je pense qu'il se dit beaucoup de choses et un peu n'importe quoi ! Plutôt que d'écouter les rumeurs, on ferait mieux de regarder réellement ce qu'il se passe entre nous."