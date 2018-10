DALS 9 : Lio et Christian Millette éliminés, Iris Mittenaere sensuelle

Danse avec les stars 9 a fait son grand retour le 6 octobre 2018. Pour ce quatrième prime, Pamela Anderson, Basile Boli, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Clément Rémiens et Terence Telle étaient encore en piste pour tenter de remporter le titre de meilleur danseur de cette édition.

Alors, que s'est-il passé lors de ce samedi 20 octobre ? Résumé !

Basile Boli et Katrina Patchett, une ouverture énergique

Samedi denier, notre couple a bouleversé le plateau avec son Foxtrot sur I believe I can Fly, danse hommage au neveu de l'ex-sportif. Basile Boli le sait, sa faiblesse c'est la "technique et l'excitation". Sa partenaire est d'accord et lui a demandé de mieux maîtriser son énergie et sa force.

Pour ce nouveau prime, l'ex-footballeur a ouvert la soirée en se surpassant sur une salsa, sur le titre Gangnam Style. Une prestation pour le moins énergique qui lui a valu une standing ovation du public ! Jean-Marc Généreux et Shy'm étaient plutôt enthousiastes, Chris Marques était quant à lui plus mitigé tout en saluant les progrès du candidat.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10





Total : 25 points

Fauve Hautot et Terence Telle, une rumba presque parfaite

Pour le mannequin, ce prime était placé sous le signe de l'amour. Le mannequin a dû faire ses preuves sur une rumba, sur la chanson, Everybody's Got to Learn Sometime. Et cette danse, il l'a dédiée à Shy'm. Depuis que la coach lui a mis un 9 il n'a d'yeux que pour elle.

Une prestation saluée par le jury : "Grâce à ton charisme et ta prestance, c'est soigné, c'est esthétique, c'est fluide, c'est doux... Continue sur cette lancée", a commenté Shy'm. "Techniquement, il faut que ce soit plus pointu", a tout de même tempéré Jean-Marc.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 8/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 31 points

Jeanfi Janssens et Marie Denigot, un contemporain à coeur ouvert

Cette semaine Jeanfi Janssens avait un sacré défi a relever : danser sur un contemporain, sur la chanson Comme ils disent de Charles Aznavour, chanteur décédé il y a peu. L'humoriste a donc dû laisser tomber sa carapace et laisser parler ses émotions. Encouragé par sa mère, c'est avec sincérité qu'il est revenu sur le jour où il lui a annoncé son homosexualité. Un souvenir dont il s'est inspiré pour cette chorégraphie où l'interprétation occupe une place primordiale.

"Personne n'aurait pu interpréter cette chanson comme ça, je suis assez impressionné", a commenté Chris Marques à la fin de la prestation, félicitant le candidat d'un baiser.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 26 points

Pamela Anderson et Maxime Dereymez, au repos forcé

La pauvre Pamela Anderson s'est blessée une nouvelle fois lors des répétitions. C'est le mollet qui cette fois-ci a été touché. Privée de danse sur ordre du médecin, la belle blonde était tout de même présente sur le parquet ce soir.

Malgré tout, son amoureux Adil Rami a témoigné de son soutien le temps d'un message vidéo plein d'amour et de fierté. "Je reste confiant, elle a un bon mental, elle reste déterminée. (...) En ce moment on n'est pas souvent ensemble, j'essaie de la soutenir de loin, comme je peux. (...) Chérie, sois toi-même, sois la meilleure" a notamment adressé le footballeur à sa célèbre petite-amie.

Iris Mittenaere et Anthony Colette, la naissance d'une Miss sexy

Le couple s'est produit sur une samba cette semaine ! Mais la belle Miss a eu du mal à retenir les pas. "Rebondis dans le sol, Iris, ne t'écrases pas !", lui a lancé son partenaire. Le challenge lancé par Patrick Dupont cette semaine ? Laisser la petite-fille de côté pour laisser place à la femme.

Après un détour par le Moulin Rouge pour gagner en sensualité, la jolie brune a pu mettre en application les conseils prodigués par les spécialistes du déhanché sexy sur le titre Bootylicious des Destiny's Child. Là encore, nouvelle standing ovation du jury, ravi de sa prestation : "Un chapitre de vie vient de se tourner ce soir. Merci Anthony d'avoir permis cette éclosion magique", a lancé un Patrick Dupont particulièrement enthousiaste.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 34 points

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, un contemporain aucadieux

Denitsa va t-elle réussir à décrocher un quatrième titre avec Clément Rémiens ? Ce dernier figure incontestablement parmi les chouchous du jury depuis ses débuts. Après une prestation en demi-teinte la semaine dernière, le jeune comédien a cette fois-ci puisé dans ses émotions pour un contemporain sur la chanson La Fête de trop d'Eddy de Pretto. Une danse qui a demandé à la fois de la technique et de l'interprétation, un vrai challenge pour celui-ci qui se dit réservé.

Les portés, roues, sauts et jetés ont finalement payé pour l'acteur puisqu'il a eu droit à une standing ovation du jury ! Shy'm a notamment remercié le candidat de soigneusement tenir compte des suggestions et conseils des jurés d'une semaine sur l'autre.

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10





Total : 30 points

Héloïse Martin et Christophe Licata, une salsa en demi-teinte

C'est sur une salsa que la jeune comédienne a foulé le parquet de Danse avec les stars ce soir. Une danse qu'elle a dédié à son père, lui-même adepte de ce style. Sur une chanson des Spice Girls, Héloïse a enchaîné les déhanchés et lancés de cheveux avec le sourire.

Une prestation appréciée par le jury qui, exigeant, a encouragé la jeune femme a encore plus se lâcher la semaine prochaine. "J'ai trouvé que c'était un peu mou par rapport à ce que vous pouvez faire. Il va falloir mettre le turbo", a conclu Patrick Dupont.

Patrick Dupond : 5/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10





Total : 27 points

Lio et Christian Millette, un quickstep sur "Banana Split" !

Bouleversante lors du deuxième prime, Lio était arrivée première du classement avec Christian Millette. Elle a de nouveau fait sensation la semaine dernière. Pour ce nouveau prime, la célèbre chanteuse a clôturé la soirée avec un quickstep sur la chanson qui l'a révélée : Banana Split ! "Toi qui aimes bien sautiller un peu partout, le quickstep ça va être parfait !", lui a lancé son partenaire lors des répétitions. Mais pas facile pour elle de toujours tenir le rythme.

"Vous êtes toujours aussi précise et professionnelle Lio", a commenté Patrick Dupont. "Vous m'épatez de prime en prime !" a suivi Shy'm. Chris Marques était quant à lui moins enthousiaste.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc : 7/10



Total : 30 points

Face-à-face

Héloïse Martin et Lio ont dû s'affronter sur un tango. Un duel sur la chanson I Kiss a girl de Katy Perry.

Au final, ce sont Lio et Christian Millette qui ont été éliminés de la compétition.

Rendez-vous la semaine prochaine pour une édition spéciale Halloween !