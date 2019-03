Patrick Poivre d'Arvor et Dorothée Gilbert réunis à Paris pour Ridley Scott

Plusieurs personnalités du cinéma et des arts se sont réunies le 14 mars dernier à la salle Élysées Biarritz, à Paris. Lors de cette soirée dédiée au nouveau partenariat entre Ridley Scott et la marque Hennessy, la publicité événement réalisée par le Britannique pour le cognac X.O a été projetée. Une collaboration qui marque le retour du réalisateur d'Alien et Gladiator à la publicité, après quinze ans d'absence.

Tout en étant accompagné de sa femme Giannina Facio, Ridley Scott a ainsi pu compter sur la présence de Patrick Poivre d'Arvor, Guillaume Durand, la danseuse étoile Dorothée Gilbert et son mari James Bort, Pierre Dhostel et sa femme Carole Bellemare, Valérie Boukobza et sa femme, ou encore la productrice Valentine Perrin. Interrogé par Isabelle Giordano (directrice générale de UniFrance), le réalisateur aux neuf Oscars a pris la parole devant plusieurs figures du groupe Hennessy que sont Michael Aidan (directeur marketing), Philippe Schaus (président-directeur général de Moët Hennessy), Bernard Peillon (président) et Cécile François (directrice communication institutionnelle). Antoine Arnault était également présent.

Dévoilée pour la première fois lors de la cérémonie des Oscars en février dernier, cette nouvelle publicité intitulée 7 Worlds est un véritable condensé de science-fiction. Un spot publicitaire de quatre minutes digne d'un long métrage aux effets spéciaux pour le moins impressionnants.