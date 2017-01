Patrick Poivre d'Arvor : Son hommage à sa fille Solenn 22 ans après sa mort

Il y a vingt-deux ans jour pour jour, Solenn Poivre d'Arvor, fille du journaliste et présentateur télé Patrick Poivre d'Arvor, décidait de mettre fin à ses jours à l'âge de 19 ans alors qu'elle souffrait d'anorexie mentale. L'homme de 69 ans a souhaité avoir une pensée publique pour elle en ce triste anniversaire...

C'est sur son compte personnel Twitter que PPDA s'est exprimé : "27 janvier 1995. Solenn s'envole à jamais laissant un vide béant. Mais elle est toujours là grâce à la Maison de Solenn." Un hommage qui a rapidement trouvé de l'écho auprès des internautes. "Merci pour tout ce que la Maison de Solenn apporte aux enfants qui en bénéficient. Elle offre à certains un retour à la vie", "Courage cher Patrick en ce jour difficile. Mes pensées vont vers vous", "Sa mémoire continue grâce à vous ! Merci d'aider tout ceux qui en ont besoin", peut-on lire dans les premiers commentaires.

En mars 2015, vingt ans après le drame, Patrick Poivre d'Arvor avait accepté de parler de la disparition de sa fille alors qu'il était sur le plateau de C à vous sur France 5. "Quand on perd un enfant, et ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses, cela vous suit toute votre vie. Pourquoi elle n'est pas là ? Et pourquoi je suis là ? Ça fait vingt ans que Solenn est partie et je n'arrête pas de penser à elle, pas comme un fardeau, mais elle est dans mon coeur", avait-il lâché.

Patrick Poivre d'Arvor et son ex-femme Véronique, maman de Solenn, ont publié trois livres sur leur fille : Lettre à l'absente (chez Albin-Michel, 1993) alors qu'elle était hospitalisée, Elle n'était pas d'ici (Albin-Michel, 1995) après sa disparition puis À Solenn (Albin-Michel), écrit par Véronique un an après le suicide de sa fille.