Patrick Sabatier : Son fils Thomas s'est marié

Depuis l'arrêt de son jeu hebdomadaire Mot de passe en mai 2016, Patrick Sabatier s'est consacré à sa vie de famille. Un an plus tard, nos confrères d'Ici Paris ont annoncé une heureuse nouvelle pour l'ex-animateur de France 2. En effet, Thomas, le fils de Patrick Sabatier, s'est marié.

Le 29 avril dernier, il a dit "oui" à sa compagne Juliette à Changé, une commune voisine de Laval, dans le département de la Mayenne (Pays de la Loire). D'après les informations de nos confrères, le fils de Patrick Sabatier a épousé la fille du maire de la ville, Denis Mouchel.

Pour rappel, en 2015 déjà, plus d'un an avant l'arrêt de son jeu télévisé, l'animateur avait évoqué son souhait de se consacrer un peu plus à ses proches. "Je ne sais pas si je suis un bon mari, mais je suis un mari fidèle. Je ne sais pas si je suis un bon père, mais je suis un père présent, avait-il confié. Et moins je travaillerai, plus je m'occuperai de ma famille en espérant être un bon compagnon de route pour ma femme et être utile à mes enfants et mes futurs petits-enfants. Ma fille, Margaux, a 26 ans et mon fils, Thomas, 24."