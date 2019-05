Patrick Sébastien : Son dernier Plus Grand Cabaret du monde, entre joie et peine

Une grande page de la télévision se tourne ce samedi 4 mai 2019 ! Dès 21h, Patrick Sébastien lancera l'ultime numéro du Plus Grand Cabaret du monde sur France 2. L'animateur tiere également sa référence après vingt-trois années de bons et loyaux services sur la chaîne publique, qui a décidé de l'écarter. Pour faire ses adieux, la star de 65 ans n'a pas fait les choses à moitié et a invité de nombreuses personnalités.

Patrick Sébastien accueillera l'ami des stars Bernard Montiel, la journaliste Maya Lauqué, l'animatrice Faustine Bolmaert ou encore le commentateur sportif Nelson Monfort. Les animateurs Marie-Ange Nardi, Bruno Guillon et Sébastien Folin étaient également de la partie. Sans oublier Amanda Scott, Olivier Delacroix, Caroline Ithurbide, la danseur Chris Marques et l'humoriste Willy Rovelli. Très talentueux, les artistes conviés à l'événement feront le show tout au long de la soirée pour rendre cette soirée inoubliable.

Malgré des audiences satisfaisantes (2,4 millions de fidèles en moyenne en 2018) et une belle histoire qui a débuté en décembre 1998, Le Plus Grande Cabaret du monde laissera plusieurs téléspectateurs orphelins. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 Jours, Patrick Sébastien s'est exprimé sur la fin de son émission iconique : "Je suis surtout triste pour mes collaborateurs et les deux millions de téléspectateurs qui me suivaient régulièrement", a-t-il avoué.

Patrick Sébastien reviendra le 11 mai pour la dernière diffusion de l'émission Années bonheur, émission qui avait été déprogrammé suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris.