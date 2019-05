Paul Pogba en famille à Dubaï : l'heureux papa se montre enfin avec son fils

Repérés pour la première fois à l'été 2017 en Floride, Paul Pogba et Maria Salaues ont franchi un grand cap au début du mois de mai en partageant leur premier tapis rouge. Le couple avait participé à la soirée Manchester United Player of the Year organisée à Old Trafford. Le footballeur avait laissé planer le doute de son mariage en qualifiant sa partenaire de "madame Pogba".

Selon les derniers échos footballistiques, le champion du monde serait fortement pressenti pour quitter Manchester United et rejoindre le Real Madrid entraîné par Zinédine Zidane.