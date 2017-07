Paul Pogba en couple ? Il ne quitte plus une très jolie blonde...

Paul Pogba déclarait ne pas être en couple il y a moins d'un mois au magazine Esquire. "Ma petite amie est ma maman", avait même lâché, sur le ton de l'humour, le jeune footballeur de 24 ans, certifiant vouloir fonder une famille, mais pas dans l'immédiat. Si le milieu de terrain de Manchester United dit ne pas être prêt à s'engager sérieusement en amour, il ne refuse pas une charmante compagnie.

Actuellement à Los Angeles pour une tournée avec les Red Devils, Paul Pogba n'a pas seulement été aperçu avec ses coéquipiers, mais aussi avec une très jolie blonde. Si l'on ne connaît pas encore l'identité de celle qui accompagnait le jeune international lors de sa séance d'entraînement organisée à l'Université de Californie le 7 juillet dernier, leur proximité ne fait aucun doute. Enlacés, ils ont partagé fous rires et étreintes sans se cacher. Une ambiance détendue après l'effort, des sourires qui permettent à Paul Pogba d'aller de l'avant après la disparition d'un être cher. Tête à claques devenue star du ballon rond, il a perdu son papa, Antoine Fassou Pogba, le 12 mai dernier, décédé des suites d'une longue maladie à 79 ans. Une épreuve traversée avec dignité.

Après s'être dépensé dans son short retroussé et avoir enchaîné les exercices de musculation, Paul Pogba est sorti quelques heures plus tard dans un restaurant branché d'Hollywood, le TAO. Si le jeune footballeur a opté pour une tenue décontractée, la ravissante blonde qu'il ne quitte plus a choisi une tenue bien plus voyante et sexy. Sa partenaire de sortie portait une robe rouge moulante qui épousait à la perfection sa fine silhouette.

Une compagnie qui réussit plutôt bien à Paul Pogba puisque le milieu de terrain s'est largement imposé avec son équipe contre le Los Angeles Galaxy le samedi 15 juillet (5-2) lors de son premier match de préparation de la saison 2017-18.