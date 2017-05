Paul Pogba en deuil : La touchante vidéo avec son papa décédé

La douleur liée à la perte d'un être cher est bien là, c'est pourtant d'un papa avec le sourire dont Paul Pogba veut se souvenir. Le célèbre footballeur français de 24 ans, évoluant dans le prestigieux club de Manchester United, s'est exprimé mercredi 17 mai à la suite du décès de son papa survenu le 12 mai dernier en Angleterre. Âgé de 79 ans, le jovial Antoine Fassou Pogba s'est éteint des suites d'une longue maladie.

Bien qu'affaibli, le papa de Paul Pogba et de ses deux frères Florentin et Mathias (eux aussi footballeurs) a toujours essayé de garder sa joie de vivre. Preuve en est avec la vidéo partagée par le jeune milieu de terrain. Entouré de ses fils, Antoine Fassou Pogba tente d'apprendre un mouvement incontournable de leur fameuse Pogbance. Son portrait apparaît à la fin, avec un magnifique sourire.

La star de l'équipe de France et de Manchester United profite de ce post pour remercier les équipes médicales qui ont pris soin de son père jusqu'à son dernier souffle, l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et la clinique Christie de Manchester. "Merci to L'Hôpital Américan de Paris and to the Christie Clinic in Manchester for all the care to my dad. Allez Papa, c'est nous la Pogbance !!", a-t-il écrit en légende de la touchante vidéo, mentionnant ses deux frères.