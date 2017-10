Paul Wesley et Phoebe Tonkin : Rien ne va plus pour les stars de Vampire Diaries

Paul Wesley et Phoebe Tonkin se sont rencontrés sur le tournage de Vampire Diaries il y a cinq ans et se sont mis en couple au bout d'un an, sans jamais vraiment réussir à trouver un équilibre durable. Séparés en mars dernier, celui qui incarnait le personnage de Stefan et celle qui jouait celui d'Hayley jusqu'à ce qu'ils tirent leur révérence en mars dernier ont choisi de se le laisser une dernière chance en se remettant ensemble. Une réconciliation qui n'aura duré que quelques mois.

Alors que les fans de Vampire Diaries ont remarqué que les deux acteurs ne se suivaient plus sur Instagram, Us Weekly confirme les soupçons de rupture. Paul Wesley et Phoebe Tonkin sont de nouveau séparés sans qu'aucune explication ne soit donnée. Le couple ne partageait plus la même maison depuis sa rupture au printemps.

Lors d'une interview remontant à 2015, accordée à la version canadienne de Elle, Phoebe Tonkin s'était épanchée sur son boyfriend. "C'est mon meilleur ami", avait notamment déclaré la ravissante actrice australienne de 28 ans actuellement au casting de la série The Originals.

Après leur réconciliation, les stars de Vampire Diairies avaient pris soin de se montrer discrètes et n'avaient été aperçues qu'à une seule reprise main dans la main au mois de mai.

Avant de se mettre en couple avec Phoebe Tonkin, Paul Wesley a été marié d'avril 2011 à juillet 2013 à l'une de ses anciennes partenaires de tournage, Torrey DeVitto, avec qui il a joué dans Killer Movie et qui est aujourd'hui l'un des personnages forts de la série médicale Chicago Med. L'actrice américaine de 33 ans était apparue dans un épisode de la troisième saison de Vampire Diaries.