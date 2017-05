Vampire Diaries : L'acteur Paul Wesley serait de nouveau en couple

L'amour est au rendez-vous à Hollywood en ce moment... Le comédien Paul Wesley et son ex-petite amie Phoebe Tonkin seraient de nouveau ensemble. C'est sur le tournage de The Vampire Diaries que les deux acteurs se sont rencontrés, mais après quatre années ensemble, des sources proches du couple avaient annoncé leur rupture au début du mois de mars.

Il y a seulement quelques jours, la jeune femme que l'on retrouve dans la série The Originals a semé le doute sur une éventuelle réconciliation en postant un cliché nostalgique de son Jules sur la Toile. Mais cette fois-ci c'est quasi officiel...

Le couple d'acteur qui interprète les rôles de Stefan et Hayley dans The Vampire Diairies sont bel et bien ensemble. Ce mardi 2 mai, ils ont été aperçus bras dessus bras dessous dans les rues de Los Angeles d'après les informations exclusives de nos confrères américains du site Just Jared.

Paul Wesley et Phoebe Tonkin n'ont pour le moment pas commenté ces retrouvailles car au final, ils n'avaient pas confirmé leur rupture en mars dernier. Et pour cause, le couple se veut très discret. Mais désormais c'est sûr : ils sont ensemble !