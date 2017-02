Pauline Ducruet : Créatrice et mannequin, elle a franchi un cap !

C'est d'ailleurs vers la vie new-yorkaise et l'avenir de la Monégasque dans la mode que s'est orientée d'emblée la conversation. Après un stage de six mois chez Vogue - dont elle est partie en mode Sandra Bullock !-, la fin de son cursus à l'Institut Marangoni à Paris et une autre expérience de six mois chez Louis Vuitton, Pauline Ducruet a ouvert le chapitre américain de sa vie : "Je souhaitais acquérir davantage d'expérience, de crédibilité, mais mon emménagement à New York ne devait être que provisoire, signale-t-elle. Et puis je suis tombée amoureuse de cette ville et j'ai décidé d'y rester. J'ai repris mes études et tenté ma chance à la Parsons School, une école de mode et de design réputée, où j'étais acceptée..." L'aventure pouvait commencer...

J'avais besoin d'apprendre à me débrouiller seule

Depuis, elle a abondamment partagé sur Instagram, son outil de communication préféré, les images de sa passion pour Big Apple. Et s'il lui a été plus compliqué, par rapport à son étape parisienne, de s'installer si loin de ses parents, de son frère Louis et de sa soeur Camille, avec qui elle est tellement soudée ("les trois mousquetaires", se surnomment-ils à l'occasion), cette ville la nourrit : "J'ai grandi entourée de beaucoup d'amour, mais je me sentais parfois comme... dans une bulle, explique-t-elle. J'avais besoin de forger mon propre caractère, mes propres opinions, d'apprendre à me débrouiller seule. A New York, j'habite Downtown, dans le Village, j'y ai un quotidien de quartier, mes petites habitudes, les endroits que j'aime, mes restaurants, mes boutiques. Je continue le sport, beaucoup de fitness, de la boxe aussi, dans un petit club à côté de chez moi. Il y a des musées partout, toujours de nouvelles expositions, de nouveaux endroits à découvrir. L'énergie de cette ville est incroyable, on s'y sent libre, vivant. Et, pour l'instant en tout cas, je ne m'imagine pas autre part."

Cette expérience lui aura sans l'ombre d'un doute permis d'affirmer son tempérament et ses points d'ancrage. La principauté, où elle sera de retour ce week-end pour la nouvelle édition du Festival New Generation (déclinaison junior, qu'elle a initiée et préside, du Festival du Cirque de Monte-Carlo), en est un : "Le fait de m'éloigner m'a permis de comprendre que Monaco est et restera mon port d'attache. Le pays où je suis née est mon nid, ma maison, mon cocon, l'endroit où je viens me ressourcer. Je m'implique dans sa vie officielle dès que j'en ai la possibilité, mais pour l'heure, je souhaite avant tout m'épanouir dans mon travail et ma vie personnelle. Je fais passer ma vie de jeune femme en premier."

Et quoi de mieux que l'univers qu'elle a choisi pour se réaliser : "La mode, philosophe-t-elle, est une façon de se révéler au monde, de montrer qui l'on est."