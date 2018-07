Pawn Stars – Mort de Richard Harrison : Son fils déshérité !

Mort en juin 2018 à 77 ans, Richard Harrison, surnommé The Old Man et The Appraiser dans l'émission "Pawn Stars", a laissé derrière lui trois fils et une femme. Son testatement vient d'être dévoilé et on découvre qu'il a déshérité l'un de ses enfants !

C'est le site The Blast qui dévoile le testament de Richard Harrison. L'ancien patriarche de Pawn Stars, mort des suites de sa maladie de Parkinson, avait rédigé un premier document dans lequel il faisait de sa femme et ses trois enfants ses bénéficiaires... avant de changer d'avis. À lire aussi Mort de Richard Harrison, star de l'émission Pawn Stars L'an dernier, Richard Harrison a apporté une modification à son testament afin de retirer de ses bénéficiaires son fils Christopher. L'homme d'affaires a écrit : "Je voudrais faire part à Christopher Keith Harrison de tout mon amour et de toute mon affection ; cependant, pour le bien de ce testament, j'ai intentionnellement et avec ma pleine capacité de réflexion négligé de l'en faire profiter." Le motif derrière ce choix reste pour l'heure inconnu... Le roi des enchères a aussi fait de son fils Rick Harrison, qui apparaît dans le programme télé, le gestionnaire de son patrimoine. Interrogé par Fox News, Rick a confirmé l'information sans vouloir en dire plus. "La famille a déjà discuté de cette information par le passé et c'est une affaire privée", a-t-il dit. Thomas Montet

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater