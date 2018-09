Pékin Express La Finale : Didier et Christina gagnants face à Florian et Gabriel

Ce mercredi 5 septembre 2018, la finale de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusée sur M6. Après l'élimination d'Oussama et Mehdi la semaine dernière, les deux binômes restants ont entamé leur toute dernière étape au Japon. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Réponse maintenant !

Didier et Christina, la patronne et son employé, et Florian et Gabriel, le binôme des inconnus, sont arrivés jusqu'en finale de Pékin Express 2018. Cette fois-ci, leur dernière course au Japon s'annonce encore plus difficile que d'habitude. Fini la quête aux amulettes, cette finale est composée de trois sprints intermédiaires et d'un sprint final. A chaque fois qu'un binôme remporte le sprint, il déclenche un chronomètre. A partir de-là, l'autre équipe perdra dix euros par seconde de retard, soit 600 euros la minute. Cette somme perdue ira directement dans la cagnotte de l'équipe gagnante.

PREMIER SPRINT

Les candidats doivent se rendre à la gare de Shizuoka pour aller à Tokyo en train. Une mission les attend et le temps c'est de l'argent. Christina et Didier sont les premiers à partir pendant que Florian et Gabriel sont toujours au bord de la route. Ne perdant pas espoir, ces derniers tombent sur un chauffeur qui accepte de les prendre. Arrivés à la gare, la patronne et son employé se précipitent sur le premier train. Florian et Gabriel, quant à eux, arrivent à monter à bord de justesse, deux minutes avant le départ.

Après une heure de trajet, la course recommence et les deux équipes sont au coude à coude. Elles découvrent les instructions de la mission. Pour découvrir le lieu d'arrivée, il doivent ouvrir une boîte secrète japonaise qui se révèle être un vrai casse-tête. A l'issue de cette épreuve, ce sont Gabriel et Florian qui repartent en premier avec la fameuse adresse. Mais il n'a fallu que quelques secondes pour que Didier et Christina valident la mission. Tout au long du parcours, Florian et Gabriel sont en première position. Ils arrivent à destination et empochent 4470 euros grâce au retard de Christina et Didier.

Exceptionnellement, les deux équipes n'ont pas à chercher de logement pour y passer la nuit. Les candidats sont directement accueillis chez leurs hôtes. Si Florian et Gabriel se retrouvent chez un couple haut en couleur, Didier et Christina sont logés chez deux frères excentriques. Très enthousiastes, ils savourent leur toute dernière soirée à Tokyo mais n'oublient pas de se reposer pour débuter le deuxième sprint le lendemain.

DEUXIÈME SPRINT

Sans perdre de temps, Stéphane Rotenberg lance la course. Les deux binômes doivent se rendre au marché de Tsukiji, où une mission les attend de plus belle. En premier position, Didier et Christina débutent l'épreuve avec entrain. Cette fois-ci, la patronne et son employé doivent répondre correctement à cinq questions portant sur la culture générale japonaise. Après quelques bonnes réponses, le duo se trompe et est dans l'obligation de finir un pot de tofu fermenté. Malgré cette dégustation peu appétissante, Didier et Christina repartent à la recherche d'une voiture. De leur côté, Gabriel et Florian rattrapent leur retard en faisant un sans-faute.

Les deux équipes sont de nouveau au coude à coude et trouvent un véhicule en même temps. Soudainement, le panneau voiture interdite surgit ! Chaque candidat doit se rendre au Yoyoji Park soit en kart, soit en voiture et retrouver son partenaire sur le lieu d'arrivée. Didier et Florian choisissent de prendre le kart, respectivement déguisés en Pikachu et Mario. Gabriel et Christina décident donc de faire de l'autostop. A l'issue de cette épreuve, c'est la patronne qui arrive à rejoindre son employé en premier. Elle déclenche par la même occasion le chronomètre et empoche 280 euros en raison du retard de Gabriel.

TROISIÈME SPRINT

Stéphane Rotenberg donne de nouveau les instructions de ce sprint. Les candidats doivent se rendre à No Mori Park où une mission les attend avec des sumos. Comme lors du deuxième sprint, Florian et Gabriel prennent du retard sur Christina et Didier. Ces derniers sont donc les premiers à arriver sur le lieu de la mission. Ici, Didier doit deviner le poids de l'un des sumos. Une fois le nombre de kilos estimé, il doit guider sa patronne dans le parc afin qu'elle trouve un objet bien précis. Mais, problème, le duo n'arrive pas à communiquer. Gabriel et Florian en profitent pour rattraper leur retard en validant la mission. Ils prennent la tête de la course ! Mais, revirement de situation, Christina et Didier repassent devant le binôme des inconnus, malchanceux en autostop. Quand il apprend que la chronomètre s'est déclenché, Florian craque et fond en larmes. Il peut tout de même compter sur le soutien de Gabriel.

SPRINT FINAL

C'est l'étape ultime et Stéphane Rotenberg donne le dernier coup d'envoi. La course se fait en pleine soirée pour pimenter la finale. Ici, les candidats doivent se rendre dans trois quartiers différents de Tokyo pour répondre à un questionnaire sur l'ensemble de leur aventure. Si Gabriel et Florian étaient bien partis, le mauvais sort s'est acharné sur le binôme des inconnus. Christina et Didier arrivent à rattraper leur retard et franchissent en première position la ligne d'arrivée après une course sous pression. La patronne et son employé remportent Pékin Express 2018 : La Course infernale ainsi qu'un chèque de 98 700€.