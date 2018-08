Pékin Express 2018 : Oussama et Mehdi éliminés, tensions et stress

Ce jeudi 30 août 2018, le huitième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusé sur M6. Après l'abandon de Thierry et Maurice la semaine dernière, les trois binômes qualifiés pour la demi-finale se sont lancés au Japon. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Réponse maintenant !

Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Didier et Christina, la patronne et son employé et Florian et Gabriel, le binôme d'inconnus, ont entamé leur première étape au Japon, soit la demi-finale de Pékin Express 2018. Cette fois-ci, la course est plus difficile que d'habitude du fait de la culture très différente du pays et elle débute à Nara, l'ancienne capitale japonaise.

Stéphane Rotenberg a également annoncé la couleur : l'étape sera composée de trois grands sprints. À chacun d'entre eux, le premier binôme à arriver à destination remportera une amulette de 10 000 euros pendant que le dernier tirera au sort une enveloppe. L'équipe perdante qui tombera sur l'enveloppe noire sera définitivement éliminée du jeu. Après ses explications, l'animateur donne le coup d'envoi de la course et attend les binômes à Nagoya.

PREMIER SPRINT

Lancés dans les rues du Japon, les candidats découvrent qu'il est très compliqué de communiquer avec les Japonais. Christina et Didier sont les premiers à prendre la route au bout de quinze minutes. Ils sont suivis par Gabriel, Florian, Oussama et Mehdi. Si la conductrice des inconnus leur fait perdre du temps, les deux amis d'enfance négocient avec leur chauffeur pour les emmener sur les lieux de la nouvelle mission. Cette dernière est simple : chaque candidat doit viser le centre d'une cible avec un shuriken, outil indispensable aux Ninjas. Après plusieurs tentatives et échecs, c'est finalement Christina et Didier qui sont les premiers à repartir. Oussama et Mehdi finissent également par remplir la mission et en profitent pour devancer Florian et Gabriel. Une fois sur la route, les équipes sont au coude à coude. À l'issue de ce sprint, ce sont Christina et Didier qui remportent l'amulette de 10 000 euros. Arrivés derniers, Oussama et Mehdi sont forcés de tirer au sort une enveloppe.

La course terminée, les candidats sont partis à la recherche d'un logement où passer la nuit. Christina et Didier trouvent refuge chez une mère de famille pendant que Gabriel et Florian se retrouvent dans une grande résidence d'étudiants (où ils apprennent notamment à manger avec des baguettes). De leur côté, Mehdi et Oussama tombent sur Marc, un expatrié français qui accepte de les héberger. Les deux amis d'enfance en profitent pour lui demander quelle est la meilleure façon d'aborder les Japonais.

DEUXIÈME SPRINT

Le coup d'envoi du deuxième sprint est lancé au château de Nagoya. Les candidats doivent se rendre au mont Sanage pour le gravir. Un trek de 8 kilomètres les attendait donc ! Avant ça, les binômes ont dû faire de l'auto-stop. Malgré les conseils de Marc, Oussama et Mehdi n'ont pas réussi à trouver rapidement une voiture, contrairement à Didier et Christina d'une part et Gabriel et Florian d'autre part. Désespérés, les deux amis d'enfance reprennent leur habitudes un peu brusques et ça paie !

En voiture, toutes les équipes tombent sur le panneau voiture interdite qui annonce le début du trek. C'est à ce moment-là qu'elles découvrent leur nouveau handicap : une rondelle de bois où est accrochée une cloche qu'il ne faut surtout pas faire sonner sous peine d'un arrêt d'une minute. Pendant le trek, la cloche a sonné à plusieurs reprises, ce qui a stressé les candidats. Des tensions sont apparues entre les binômes et surtout entre Didier et Christina. À l'issue de ce sprint, ce sont Oussama et Mehdi qui ont remporté l'amulette de 10 000 euros après avoir fait une remontée spectaculaire. La patronne et son employé, arrivés bons derniers, ont quant à eux dû tirer une enveloppe.

TROISIÈME SPRINT

Le dernier sprint est tout de suite lancé et Stéphane Rotenberg a réservé une nouvelle surprise aux candidats. Cette fois-ci, ils doivent uniquement circuler dans de mini cars japonais qu'on reconnaît grâce à leur plaque d'immatriculation. Ils ont pour mission de rejoindre Hizuoka, à 200 km. S'ils étaient bien partis, Florian et Gabriel et Didier et Christina sont arrêtés en pleine course. Leurs conducteurs n'ont pas voulu prendre le péage pour accéder l'autoroute qui doit les mener à destination. Chanceux, Oussama et Mehdi en profitent pour doubler les deux binômes.

Après quelques heures d'adrénaline, la balise sonne et annonce la fin de la course. Les candidats doivent chercher un logement, mais la tâche se révèle très difficile. Si Florian et Gabriel et Didier et Christina réussissent à se faire payer un repas et à dormir sur une aire de repos, Oussama et Mehdi trouvent refuge dans un hangar, sans manger.

DÉNOUEMENT

La course reprend de plus belle et tous les candidats trouvent une voiture rapidement. Tout au long de la route, les équipes ont été au coude à coude. Étonnamment, ce sont Florian et Gabriel qui remportent le dernier sprint et qui gagnent une amulette de 10 000 euros. En arrivant derniers, Oussama et Mehdi récoltent la dernière enveloppe.

Le moment est enfin venu de découvrir quel binôme se trouve en possession de l'enveloppe noire. Si les deux amis d'enfance ouvrent leur première enveloppe sans conséquence, la deuxième est fatale. "Éliminatoire", peut-on y lire ! Avec émotion, Oussama et Mehdi découvrent qu'ils quittent l'aventure. Ils donnent l'ensemble de leur amulette à Didier et Christina. Très attachants, les deux amis d'enfance auront vraiment marqué cette édition de Pékin Express.

Les grands finalistes sont donc Florian et Gabriel et Christina Didier. Ils s'affronteront pour la dernière fois lors de la finale diffusée 6 septembre prochain sur M6.