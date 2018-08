Pekin Express 2018 : Maurice et Thierry éliminés, abandon et crises de nerf

Ce jeudi 23 août 2018, le septième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusé sur M6. Maurice et Thierry ont évité de justesse l'élimination et se sont lancés dans la dernière étape aux Philippines avec les autres candidats toujours en lice. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Réponse maintenant !

Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois ; Didier et Christina, la patronne et son employé et Florian et Gabriel, le binôme d'inconnus, ont entamé leur dernière étape aux Philippines. Stéphane Rotenberg a directement annoncé la couleur : cette étape est éliminatoire et les prochaines le seront aussi. L'épreuve d'immunité a, quant à elle, été remplacée par une nouvelle épreuve "de mi-parcours" dont le but est de remporter une amulette de 10 000 euros. Perdants de l'étape précédente, Maurice et Thierry commencent le jeu d'aventures avec un handicap : un Bulul, une grande statue de 24 kilos qui représente le Dieu du riz.

La course étant lancée, les candidats doivent quitter Bontoc pour se rendre au village d'Aggub, soit à 110 km. Si tous les binômes arrivent à prendre le route rapidement, Maurice et Thierry sont en difficultés. Le père de 80 ans et son fils se mettent d'accord : le premier cache le Bulul et le deuxième fait de l'auto-stop. La stratégie paye et ils trouvent une voiture.

Arrivés à mi-chemin, les équipes doivent remplir une mission. A l'aide de jumelles de vue, ils ont dû trouver un homme, membre d'une tribu, qui les attendait avec plusieurs sacs de riz à récupérer. Une fois qu'ils avaient repéré ce villageois, les candidats ont entamé un trek de 8km. A l'issue de cette petite mission, ce sont Didier et Christina qui ont pris de l'avance sur leurs camarades.

Quand tous les sacs de riz ont été récupérés, les binômes ont repris la route et sont soudainement tombés sur le panneau voiture interdite. Ils ont ainsi quitté leur véhicule et ont entamé un circuit de 14km à tricycle. Durant le parcours, Mehdi a perdu patience et s'est énervé. Jamais sans Oussama, l'ancien militaire a finalement décidé de courir en poussant l'engin. Florian, de son côté, a pris le guidon pour aider Gabriel à mieux gérer sa trajectoire. Avec aisance, Christina et Didier arrivent à destination en premier. Ils sont suivis d'Oussama et de Mehdi, qui ont perdu dix minutes à retrouver leur carte perdue sur le chemin. Les deux équipes sont qualifiées pour l'épreuve de mi-parcours.

La balise sonne et elle annonce la fin de la course pour cette journée. Les binômes doivent chercher un logement pour y passer la nuit. Dès leur arrivée dans leur famille, ces derniers ont offert leur sac de riz. Lors de cette soirée loin du stress de la course, Florian a joué le vendeur dans une petite boutique. Mehdi a, quant à lui, séduit deux mères de famille grâce à son humour pendant que Thierry et Maurice ont perdu leur Bulul baptisé Marius durant quelques minutes.

L'EPREUVE DE MI-PARCOURS

Oussama et Mehdi ainsi que Didier et Christina arrivent sur les lieux de l'épreuve en maillot de bain. Ils ont dû s'élancer dans un parcours du combattant balle de riz à la main. Après avoir rencontré trois obstacles, ces derniers avaient pour mission de marquer quatre paniers. A l'issue de l'épreuve, ce sont Christina et Didier qui ont décroché l'amulette de 10 000 euros.

LA BALISE INFERNALE

Stéphane Rotenberg a annoncé le grand retour de la balise infernale. Dès qu'elle sonne, les équipes doivent s'arrêter et attendre quinze minutes avant de reprendre la route. Une fois informés, les candidats s'élancent pour rejoindre le lac de Pantabangan, soit à 150km. Si Oussama et Mehdi ont rapidement trouvé une voiture, les amis d'enfance ont ensuite été devancés par tous les autres binômes. La faute à qui ? A la balise qui n'a pas cessé de retentir, ce qui a fortement handicapé le duo. Seuls Gabriel et Florian ont réussi à garder leur calme en terminant la journée de course en première position. Il est temps pour chaque équipe de trouver un hébergement pour passer la nuit.

Lors de cette soirée, Gabriel et Florian se sont essayés au karaoké tandis qu'Oussama et Mehdi ont découvert une "ferme" de crocodiles et de cochons. De leur côté, Maurice et Thierry ont déhanché leurs corps lors d'une danse traditionnelle.

JOUR 27

Les candidats disent au revoir à leurs hôtes et commencent la dernière journée de course. Comme la veille, la balise infernale fait des siennes. A ce stade du jeu, la victoire se joue entre Gabriel et Florian et Didier et Christina. C'est finalement la patronne et son employé qui remportent l'étape et gagnent une deuxième amulette de 10 000 euros. Alors qu'ils étaient en troisième position, Maurice et Thierry se trompent de chemin, perdent du temps et se retrouvent bon derniers.

LE DUEL FINAL

Maurice et Thierry ont choisi d'affronter Oussama et Mehdi. Mais, contre toute attente, le père de 80 ans et son fils ont décidé d'abandonner l'aventure tout juste avant le duel final. Les deux amis d'enfance se qualifient donc directement pour la prochaine étape.