Florian et Gabriel (Pékin Express) déprimés : Leur retour difficile après le jeu

Gabriel et Florian ne s'attendaient pas à vivre une aventure aussi incroyable dans Pékin Express 2018 : La Course infernale - diffusée sur M6 à 21h depuis le 12 juillet dernier. S'ils ne se connaissaient pas avant, les candidats qui forment le binôme d'inconnus se sont rapidement liés d'amitié. Ils sont même plébiscités par les téléspectateurs et les internautes. Pourtant, depuis leur retour en France, le duo a rencontré quelques difficultés...

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Public que Gabriel et Florian ont accepté d'en dire plus sur leur retour en France après la fin du tournage de Pékin Express 2018. "Ça été un choc ! J'ai mis plus de trois semaines pour me reconnecter à la vie française ", a avoué. Il y a un gros décalage entre ce qu'on a vécu pendant des semaines et le retour à la réalité."

S'il a été heureux de revoir sa famille, Gabriel a tout de même perdu quelques repères : "On était contents de rentrer et de retrouver nos proches, mais c'est vrai que comme on était ensemble 24h/24, le retour a fait mal." "J'ai eu un petit coup de déprime, je voulais que l'aventure continue. Une fois en France, quand je me levais le matin, mon premier réflexe était de chercher Florian", a conclu le jeune homme de 22 ans.

Un entretien à retrouver dans son intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosques.