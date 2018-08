Pékin Express 2018 : Maxime et Alizée éliminés, pacte et déception

Ce jeudi 9 août 2018, le cinquième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusé sur M6. La semaine dernière, Estelle et Estelle, les deux copines belges, ont été éliminées de l'aventure en s'inclinant face à Maurice et Thierry. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Réponse maintenant !

Maxime et Alizée, le jeune couple de Neuilly ; Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois et Florian et Gabriel, le nouveau binôme d'inconnus, ont débuté la cinquième étape, soit la première aux Philippines. Une fois toutes les équipes réunies, Stéphane Rotenberg a donné les instructions et a lancé la course. Les candidats ont dû rejoindre Vigan, soit à 200km. Avant de prendre la route, ils ont rempli une mission : se faire offrir deux poissons et les manger entièrement. Si Maxime et Alizée sont les premiers à trouver ces derniers (qu'ils n'ont pas voulu manger crus), Christina et Didier les ont devancés en savourant deux petits poissons crus. La patronne et l'employé ont rapidement regagné la route. Pendant ce temps-là, le couple BCBG a fini par ses leurs poissons pour les déguster cuits. Les deux tourtereaux ont ensuite pris place à bord d'un véhicule conduit par des surveillants de prison. Les autres binômes, de leur côté, ont réussi leur mission et ont pris la route.

Seuls Maurice et Thierry ont perdu du temps en ne trouvant aucune voiture. Désespérés, le père de 80 ans et son fils ont pris un bus. Problème, le conducteur a exigé qu'ils payent leur place. Le binôme a donc demandé de l'aide aux passagers. Finalement, c'est une femme qui acceptera de leur offrir leur billet. Alors qu'ils étaient en deuxième position, Maxime et Alizée ont été rattrapés par Gabriel et Florian. Le couple a décidé d'abandonner leur véhicule car le jeune commercial avait une envie très pressante. Arrivés les premiers à destination, Christina et Didier sont tombés sur le panneau voiture interdite. Cette fois-ci, les candidats ont dû monter dans une calèche pour remplir une nouvelle mission. Ils devaient observer chaque détail de leur parcours afin de répondre à une question posée par Stéphane Rotenberg. A l'issue de l'épreuve, ce sont Didier et Christina, Maxime et Alizée et Gabriel et Florian qui se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité.

Après cette première journée mouvementée, les binômes ont cherché un logement pour y passer la nuit. Si Oussama en a profité pour se faire une nouvelle coupe chez le coiffeur, Thierry, Gabriel et Florian ont visité les rues de Vigan. Ce dernier a même donné un cours de zumba à un groupe de Philippinnes.

L'ÉPREUVE D'IMMUNITÉ

Didier et Christina, Maxime et Alizée, Gabriel et Florian se sont réunis pour disputer la nouvelle épreuve d'immunité, celle des jarres. Celui qui tenait la jarre remplie d'eau le plus longtemps possible remportait la victoire. Ce sont Maxime, Didier et Florian qui se sont portés volontaires. A l'issue de l'épreuve, c'est Florian qui s'est imposé face à ses deux adversaires. Il a donc qualifié son binôme pour la sixième étape.

LE RETOUR DU DRAPEAU ROUGE

Le drapeau rouge a fait son grand retour dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. Le binôme qui est en sa possession peut arrêter n'importe quelle équipe pendant quinze minutes. Ici, les candidats ont dû parcourir 6km pour avoir la possibilité de l'avoir. Après une course acharnée, ce sont Oussama et Mehdi qui ont réussi à l'atteindre. C'est leur premier succès depuis l'aventure !

Bons joueurs, Oussama et Mehdi ont mis en place une stratégie : aucun binôme ne sera stoppé par le drapeau tant qu'il ne dépassera pas les amis d'enfance. Maxime et Alizée accepteront directement ce pacte et trouveront même une voiture pour le duo. Peu réceptifs à cette règle, Maurice et Thierry ont décidé de dépasser Oussama et Mehdi. Mais, le père et son fils seront pris en flagrant délit. Ils renonceront finalement à leur envie de s'enfuir. Pendant ce temps-là, les deux amoureux ont pris une autre direction sans s'en rendre compte et se sont demandé où étaient passés Oussama et Mehdi.

Tout à coup, Oussama et Mehdi ont dû descendre de voiture car celle-ci était tombée en panne. Si Maurice et Thierry ont voulu profiter de cette situation pour doubler les amis d'enfance, Oussama a décidé d'agiter le drapeau. Maurice et Thierry ont été immobilisés pendant quinze minutes, ce qui ne leur a pas plu du tout. Didier et Christina sont ainsi revenus dans la course et ont annoncé à Oussama et Mehdi que Maxime et Alizée étaient bien devant eux. Les deux amis n'en croyaient pas leurs yeux !

La balise a sonné et les candidats sont partis à la recherche d'un logement pour se reposer. Ils se sont tous retrouvés dans de belles demeures où le confort était au rendez-vous. Mais coup de théâtre, Maxime et Alizée ont dû quitter la maison où ils s'étaient déjà installés. Les deux tourtereaux se sont retrouvés dans une école d'esthétisme avec comme seuls meubles deux fauteuils longs.

JOUR 19

Toutes les équipes ont dit au revoir à leurs hôtes pour reprendre la route. Pour cette dernière épreuve, ils ont dû rejoindre la plage de Claveria. S'ils ont rapidement trouvé une voiture, Oussama et Mehdi se sont montrés anxieux. Ils ne savaient pas si Maxime et Alizée étaient devant eux ou pas. Ignorant totalement leur position, Maxime et Alizée étaient loin devant et ils sont même arrivés les premiers à destination. Ils ont refusé de valider l'étape avant qu'Oussama et que Mehdi n'arrivent. L'attente a été longue mais au bout de 45 minutes, les deux amis d'enfance ont fait leur apparition. Le couple de Neuilly a offert sa victoire à Oussama et Mehdi qui ont remporté la cinquième étape. Maurice et Thierry, quant à eux, sont les derniers à retrouver Stéphane Rotenberg.

LE DUEL FINAL

Le père de 80 ans et son fils ont choisi d'affronter Maxime et Alizée. Comme la semaine dernière, cette ultime épreuve est une petite course en auto-stop d'une vingtaine de kilomètres. Ce sont Maxime et Thierry qui se portent volontaires pour la faire. Les deux candidats débutent une course incroyable et ont dû remplir une mission : résoudre un carré magique. Après l'avoir validée, Maxime et Thierry sont au coude à coude. C'est finalement le binôme de Maurice qui a remporté le duel final. Malheureusement, Maxime et Alizée découvrent que cette étape est bel et bien éliminatoire. La déception est totale. Le couple redonne sa balise à Stéphane Rotenberg qui signifie la fin de l'aventure.