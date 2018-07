Maxime et Alizée (Pékin Express) critiqués : Stéphane Rotenberg défend le couple

Certains candidats de la nouvelle édition de Pékin Express 2018 : La Course infernale (M6) font déjà beaucoup parler d'eux. Si le nouveau binôme formé par Florian et Gabriel n'est pas passé inaperçu, Maxime et Alizée sont au coeur de l'actualité. Depuis le 12 juillet dernier, les deux tourtereaux doivent faire face à de violentes critiques sur les réseaux sociaux. Stéphane Rotenberg a décidé de prendre leur défense pour apaiser la situation.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Stéphane Rotenberg a soutenu Maxime et Alizée le 19 juillet 2018. "Ils me bluffent et me font marrer. J'aime le fait qu'ils assument leur goût du luxe et des belles choses. C'est rare aujourd'hui en France d'accepter de montrer sa Porsche dans un portrait télé, a-t-il lancé. Eux, ils assument même s'ils savent que c'est clivant et que certains téléspectateurs vont s'enflammer. Ils sont assez fiers de leur parcours car ils ne doivent leur réussite qu'à eux-mêmes."

Les internautes reprochent à Maxime et Alizée leur goût trop prononcé pour le luxe et n'apprécient pas le fait qu'ils exposent leur vie de rêve sur les réseaux sociaux. La veille, le couple de Neuilly s'est justifié : "Nous avons été très surpris par ces commentaires. Les phrases qui ont choqué, c'était des phrases dites sur le ton de l'humour. En lisant les commentaires, nous n'avons pas été énervés mais blessés d'avoir choqué des gens."