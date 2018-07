Maxime et Alizée (Pékin Express) bientôt mariés : "On veut un mariage de feu"

Le 12 juillet 2018, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Maxime et Alizée, le jeune couple de Neuilly, dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. Dès les premières minutes, les deux amoureux ne sont pas passés inaperçus. À la fois hilarants et déterminés, ils sont prêts à tout pour gagner le jeu d'aventures. Lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, Maxime et Alizée ont d'ailleurs révélé leur futur grand projet.

S'ils ont fait Pékin Express 2018 pour le goût de l'aventure, Maxime et Alizée espèrent également remporter les 100 000 euros pour financer leur mariage. En effet, le couple va s'unir pour la vie prochainement. "On se marie en juin dans un an pour fêter nos 10 ans de relation", a déclaré la belle brune avec enthousiasme.

Déjà excitée à l'idée d'épouser sa chérie, Maxime a beaucoup d'idées en tête pour l'organisation de l'événement. "Si on remporte l'aventure, ce sera pour notre mariage. Pour faire un mariage de feu en France, et non à l'étranger. On veut un beau château, quelque chose de sympa", a-t-il conclu.

Informations exclusives à ne pas reprendre sans la mention de Purepeople.com et un lien.