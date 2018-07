Maxime et Alizée (Pékin Express) : Les conséquences du jeu sur leur couple !

C'est ce jeudi 12 juillet 2018 que M6 donnera le coup d'envoi de la nouvelle édition de Pékin Express : La Course infernale. Pour ce grand retour après quatre ans d'absence, le jeu culte a sélectionné huit binômes incroyables. On peut notamment citer Maxime et Alizée qui font déjà sensation sur les réseaux sociaux. Déjà emblématique, le couple s'est confié sur cette aventure au micro de Purepeople.com.

Fous amoureux, Maxime et Alizée ont décidé de participer à Pékin Express : La Course infernale pour se donner un vrai défi. S'ils ont vécu des instants difficiles, l'émission de M6 n'a eu aucun impact négatif sur leur relation qui dure depuis plus de neuf ans. "Il n'y a eu aucune conséquence grave. On se connaissait déjà avant... Neuf ans de relation, ce n'est pas rien. Alizée avait 15 ans et moi, 17 ans quand nous nous sommes rencontrés. On n'a rien lâché. On est toujours unis quoi qu'il arrive. Notre force ? C'est d'avoir été tous les deux", a déclaré le jeune homme de 26 ans.

Alizée, de son côté, est du même avis que son compagnon. "On se connaissait tellement. Ça n'a rien brisé. On a vécu une expérience exceptionnelle donc ça a renforcé notre amour. Quand l'un de nous lâchait un peu prise, l'autre était là pour le soutenir", a-t-elle avoué avant d'ajouter : "Aujourd'hui, on est plus soudés et complémentaires."

Avec toutes les péripéties de Pékin Express : La Course infernale, le couple a eu quelques moments de crise sans grande répercussion sur leur idylle. "Il y a eu des petites disputes mais c'est normal. Tu as tellement de pression, tu ne dors pas, tu ne manges pas, il y a un moment où on est obligé de craquer", a affirmé Maxime avant de laisser la parole à Alizée : "Le ton est monté car nous avons deux caractères très forts. Mais, il n'y a jamais eu de réelles disputes."