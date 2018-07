Florian et Gabriel (Pékin Express) : Pourquoi le binôme a failli ne pas exister

Le 19 juillet 2018, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Florian et Gabriel dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. Les deux candidats forment à présent le nouveau binôme d'inconnus suite au départ d'Élodie et de Gaëlle. Lors d'une interview exclusive pour Purepoeple.com, les deux jeunes hommes ont fait une révélation surprenante : ils n'étaient pas prédestinés à faire l'aventure ensemble.

Florian n'avait pas l'intention de faire Pékin Express 2018 : La Course infernale avec Gabriel puisqu'il avait déjà son binôme. "Je n'ai pas passé le casting tout seul. Je l'ai fait avec une amie qui était l'une des mes anciennes profs à l'école. On avait une belle différence d'âge qui lui a fait défaut, je pense, au casting. La production a décidé de me garder en tant que binôme d'inconnus, a-t-il avoué. Ils m'ont proposé si ça ne me dérangeait pas de continuer l'aventure tout seul. J'ai accepté et puis quand on a reçu la réponse, on m'a annoncé que j'étais remplaçant."

De son côté, Gabriel a bel et bien confirmé qu'il s'était inscrit seul à Pékin Express 2018 : La Course infernale : "C'était pour le côté challenge ! Disons que c'est deux aventures en une, donc c'est encore plus excitant. Ça me permettait de faire une nouvelle rencontre ! On a aussi tendance à se battre plus pour une personne qu'on ne connaît pas."

