Didier et Christina (Pékin Express) en couple ? La photo qui sème le doute

S'il y a un binôme qui fait fureur dans Pékin Express 2018 : La Course infernale (M6), c'est bien celui formé par Christina et Didier. Depuis leur première apparition dans le jeu d'aventure présenté par Stéphane Rotenberg, la patronne et son employé font beaucoup parler. Il faut dire qu'au fil des étapes, les deux collègues se sont beaucoup rapprochés. Ainsi, sur les réseaux sociaux, les internautes sont persuadés qu'ils sont en couple. Et nouveau rebondissement, Didier a semé le doute...

Le 12 août 2018, Didier s'est emparé de son compte Instagram pour publier une photo mystérieuse en noir et blanc. On retrouvait le candidat de Pékin Express 2018 en charmante compagnie d'une jeune femme. Voulant garder son identité secrète, cette dernière cachait son visage dans le creux de l'épaule de Didier. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que les internautes se déchaînent sous la publication. Pour eux, c'est certain, il s'agit de Christina !

"Cette jeune femme a une jolie ondulation des cheveux et même en noir et blanc, on voit que ses cheveux sont méchés. Cette photo a été mise il y a 2 jours. Puis il y a deux jours, Christina a posté aussi une photo d'elle.. où on la voit avec une certaine ondulation et des mèches aussi. Presque plus de doute c'est Christina", a noté une internaute. En effet, peu de temps avant, Christina publiait une image d'elle. Alors, simple coïncidence ?

Christina et Didier l'ont pourtant confirmé, ils ne sont pas en couple. "La réponse est... non. Au risque de décevoir certains qui pourraient se poser la question. Non, en revanche on a un lien d'amitié qui s'est créé suite à l'aventure, c'est sûr. Mais pas de surprise à ce niveau-là", avait assuré la jeune femme à nos confrères de Télé-Loisirs.