Didier et Christina (Pékin Express) en couple ? Révélations sur leur vie privée

Christina et Didier se sont lancés dans la grande aventure de Pékin Express 2018 : La Course infernale le 12 juillet dernier sur M6. Le binôme a tout de suite fait sensation grâce à son lien insolite. Lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, la patronne et son collaborateur ont accepté d'en dire plus sur leur vie privée.

Si Didier vit avec sa compagne, Christina a affirmé être "un coeur à prendre". "Je ne vis avec personne", a-t-elle confirmé. La patronne a tout de même été très soutenue par son entourage : "Quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont tous dit à l'unanimité 'vas-y, fonce'. Ils ont compris le pourquoi du binôme qu'on forme qui est assez atypique. Ils ont trouvé ça sympa et drôle."

Papa comblé, Didier est, quant à lui, revenu sur la réaction de sa famille quand il a décidé de partir pour Pékin Express 2018. "Mes filles étaient très contentes que je participe à cette émission. Elles sont vraiment fans de ce programme. Ma famille était enjouée même s'ils ne connaissent pas tous le jeu. Je les ai rassurés sur le contenu. Ils étaient intégralement derrière moi", a-t-il avoué avant de conclure : "Elles ont très bien accepté. Ça s'est fait naturellement ! On a pu s'appeler quelques fois lors de mon absence. Elles savaient où j'étais et avaient des nouvelles de ma part et de la production. Ça s'est très bien passé."

Informations exclusives à ne pas reprendre sans la mention de Purepeople.com et un lien.