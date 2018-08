Christina et Didier (Pékin Express 2018) en couple ? Leur réponse cash

Christina et Didier forment le binôme le plus insolite de "Pékin Express 2018 : La Course infernale" sur M6. Depuis qu'ils se sont rapprochés au cours de l'aventure, les téléspectateurs se demandent si la patronne et son employé sont en couple. Ils ont enfin décidé de répondre !

