EXCLU - Maurice et Thierry (Pékin Express) : Les vraies raisons de leur abandon

Coup de théâtre dans ce septième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale ! Arrivés en dernière position de l'étape, Maurice et Thierry ont choisi d'affronter Oussama et Mehdi avant d'abandonner. Lors d'un entretien exclusif avec Purepeople.com, Thierry a accepté de révéler les vraies raisons de cette décision surprise.

"On avait un gros handicap pendant la septième étape qui était une statue en bois qui s'appelle un Bulul, que nous avons surnommé Marius. Elle est encombrante et surtout très lourde. On ne le voit pas comme ça mais c'est l'équivalent d'un sac de 25 kilos de ciment", a-t-il commencé.

Durant toute l'étape, Thierry a porté la statue, ce qui a impressionné les équipes de production. "Les journalistes et les cameramen sont venus me voir pour me dire : c'est incroyable ce que tu fais, c'est tellement lourd qu'on n'aurait pas pu le porter'", a-t-il confié. Avant d'ajouter : "Mais, je demande à Stéphane Rottenberg si je suis obligé de garder ce lourd handicap et il me dit oui. Et là pour moi, ce n'est plus du jeu. J'ai un sac qui pèse 12 kilos, mon père aussi puis on a le handicap qui pèse 25 kilos."

C'est alors à ce moment-là que Thierry a décidé d'abandonner le duel final avec son père : "On s'est dit que ça ne valait pas le coup de prendre le départ pour avoir 99 % de chance de ne pas y arriver." Le père de 80 ans et son fils ont ainsi pensé à Mehdi et son combat. "De ce fait, on va faire un geste, on va offrir la demi-finale à Oussama et Mehdi. On savait très bien que Mehdi faisait Pékin Express dans l'espoir de gagner et d'avoir les 100 000 euros qui lui permettraient de payer une opération très lourde à sa soeur qui est atteinte d'un grave cancer. Quand je remets l'amulette à Mehdi, je lui dis : 'Tu as intérêt d'aller au bout car c'est pour ta soeur'", a-t-il conclu.

Informations exclusives, reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com et un lien.