Mehdi (Pékin Express) : Sa soeur atteinte d'un cancer "a rechuté"

Impossible de passer à côté de Mehdi ! Le binôme d'Oussama est rapidement devenu l'un des candidats emblématiques de Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. Faisant l'unanimité sur les réseaux sociaux, l'ancien militaire a la rage de vaincre et ce pour une raison très émouvante. Il veut remporter le jeu d'aventures, présenté par Stéphane Rotenberg, pour sa soeur atteinte d'un cancer.

Lors d'un entretien avec nos confrères de France Dimanche, Mehdi a fait de tristes révélations sur l'état de santé de sa soeur : "Elle a rechuté il n'y a pas longtemps, elle a encore perdu du poids, donc c'est très dur... Je vais la voir tous les jours pour la soutenir", a-t-il déclaré avant d'en dire plus sur sa maladie. "Elle est tombée malade il y a quatre ans, juste après la mort de notre papa. Depuis, elle traîne cette maladie... J'y pensais énormément pendant le tournage. Ça me donnait de la force."

Tout au long de son aventure, Mehdi a rendu hommage à sa soeur sans que les téléspectateurs ne le sachent. "On peut voir sur les images que je porte un bandana en permanence, malgré la chaleur, c'était pour elle... Je voulais lui rendre le sourire et lui montrer que si moi je me battais, elle pouvait se battre aussi", a-t-il conclu. On souhaite beaucoup de courage à Mehdi dans cette épreuve difficile.

