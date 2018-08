Mehdi (Pékin Express) : Sa soeur atteinte d'un cancer, son combat pour l'aider

Impossible de passer à côté de Mehdi dans Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. L'ami d'enfance d'Oussama est déjà une figure emblématique du jeu présenté par Stéphane Rotenberg. S'il se donne à fond pour son binôme, l'ancien militaire a révélé les vraies raisons de sa participation lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs.

Très proche de sa famille, Mehdi fait Pékin Express 2018 : La Course infernale pour sa soeur malade, atteinte d'un cancer. Le chèque des 100 000 euros fait beaucoup rêver les autres candidats, mais c'est pour elle que l'acolyte d'Oussama veut le remporter. "Ce n'est pas pour acheter une voiture ou un appartement. C'est plus pour retrouver le sourire de ma soeur qui est malade. Le reste n'a aucune importance", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Le plus important, ce que ma soeur sorte de ce cancer pour qu'elle puisse retrouver le sourire qu'elle a perdu depuis des années. C'est pour ça que je me bats."

Mehdi en a profité pour en dire plus sur sa relation avec sa soeur. "Je suis très fusionnel avec ma soeur. J'en ai qu'une ! Et je veux rester avec elle le plus longtemps possible. J'espère qu'elle guérira", a-t-il conclu.

Wendy Marèbe