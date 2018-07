Pékin Express 2018 : Laëtitia et Martin éliminés, conflits et nouveau binôme !

Ce 19 juillet 2018, M6 a diffusé un nouvel épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale. La semaine dernière, Vanessa et Audrey ont été éliminées et Gaëlle et Élodie ont dû quitter l'aventure à l'annonce du décès du père de cette dernière. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Voici le résumé !

Après une première étape riche en rebondissements, Maxime et Alizée, le jeune couple de Neuilly ; Estelle et Estelle, les copines belges ; Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois et Martin et Laetitia, le couple complice ont débuté leur deuxième étape sur les berges de l'emblématique lac de Batang Ai Jetty. Stéphane Rotenberg a réuni tous les candidats pour accueillir le binôme inconnu qui remplace Gaëlle et Audrey : Florian (31 ans) et Gabriel (22 ans).

NOUVELLE RÈGLE

Après les premières réactions amusées du casting, le présentateur a lancé la course en appliquant une nouvelle règle : celle des équipes groupées (chaque binôme va devoir faire la course avec une autre équipe). Seuls Gabriel et Florian ont eu l'avantage de faire la course ensemble. Ils ont d'ailleurs eu la responsabilité de former les équipes : Maxime et Alizée étaient avec les deux Estelle pendant que Mehdi et Oussama se sont associés à Christina et Didier. Martin et Laetitia, de leur côté, se sont retrouvés avec Maurice et Thierry. Les équipes étant formées, Stéphane a donné les instructions et a lancé la course.

Pour la première épreuve, les candidats ont dû rejoindre Stéphane Rotenberg à Kampung Telian pour l'épreuve d'immunité. Afin de se qualifier pour cette dernière, ils avaient pour mission d'arriver dans la petite ville de Pusa avant 14h30. L'équipe portée par Maxime est la première à partir grâce à la détermination et à la fougue du jeune homme. Au contraire, celle de Maurice est la dernière. Le papa de 80 ans a joué de son grand âge pour trouver une voiture et la technique a porté ses fruits. Pendant la route, Gabriel et Florian ont fait connaissance. Surprise, ce dernier s'est même mis à chantonner sur du Johnny Hallyday. Tout à coup, le temps s'est détérioré et le panneau voiture interdite a surgi. Les candidats ont dû emprunter le ferry ! Après cette épreuve qui n'a pas plu à tout le monde, l'équipe de Maxime a conservé son avance. La balise a retenti à 16h, annonçant la fin de cette journée.

Toutes les équipes ont dû trouver un logement chez les locaux. Grâce à leur détermination, elles ont été accueillies par des familles. Le groupe de Mehdi a pris place dans une église et a découvert les talents de chanteuse de Christina. Celui de Maxime a été logé dans une agréable maison pendant que Gabriel et Florian ont vécu leur première expérience chez l'habitant. De son côté, l'équipe de Maurice a rapidement trouvé un lieu pour déposer ses bagages.

JOUR 4

Les candidats ont dit au revoir à leurs hôtes et ont repris la course. Pour cette nouvelle journée, ils avaient pour mission de cueillir le fruit le plus lourd à Jalan Igu. Encore une fois, l'équipe de Maxime est arrivée à destination en premier. Mais, l'heure d'arrivée n'avait pas d'importance ! Seul le poids du fruit comptait. Ainsi, c'est le groupe de Maurice qui a remporté l'épreuve. Ce dernier a choisi Didier et Christina pour les affronter lors de l'épreuve d'immunité. La règle des binômes groupés étant terminée, les autres candidats ont passé la soirée au coeur du village flottant de Kampung Telian.

EPREUVE D'IMMUNITÉ

Maurice et Thierry, Martin et Laetitia et Christina et Didier se sont retrouvés au restaurant pour une épreuve gustative. Ils ont dû manger des plats à la fois surprenants et peu appétissants : des vers, des asticots, de la gelée de méduse ou encore du foie de requin. Maurice et Didier sont arrivés en finale et ont dû manger des yeux de poissons. Finalement, ce sont Didier et Christina qui ont remporté l'épreuve d'immunité. Ils sont assurés de participer à la troisième étape !

LE RETOUR DU DRAPEAU NOIR

Le fameux drapeau a fait sa grande rentrée. L'équipe qui l'avait sur la ligne d'arrivée a été rétrogradée d'une place au classement. Pour s'en débarrasser, le binôme devait être en voiture et le donner à un duo à pied. Qualifiés d'office, Christina et Didier ont choisi de l'attribuer en premier à Gabriel et Florian, qui finit en pleurs.

Attendant les candidats à Bintulu (soit à 250 kilomètres), Stéphane Rotenberg a de nouveau lancé la course. Sans surprise, Maxime et Alizée ont été les premiers à partir. Gabriel et Florian ont trouvé une voiture et ont donné ensuite le drapeau noir à Oussama et Mehdi. Les deux amis étaient désemparés et ont fini par se battre pour la même voiture avec Maurice et Thierry. Finalement, Mehdi commet une grosse erreur, ce qui a énervé Oussama. Ils se disputent puis se réconcilient après avoir trouvé une voiture. Avec beaucoup de chance, ils réussissent à remettre à Maurice et Thierry le drapeau noir et reprennent la route. Le papa et le fils ne désespèrent pas et se voient obligés de le redonner à Laetitia et Martin, alors derniers de la compétition.

Maxime et Alizée arrivent les premiers à Bintulu. Heureux, le couple gagne une deuxième amulette de 10 000 euros. Martin et Laetitia sont les derniers et ils choisissent Gabriel et Florian pour le duel final. Comme la semaine dernière, cette ultime épreuve est une petite course en auto-stop. Ce sont Laetitia et Gabriel qui se portent volontaires pour la faire. Les deux candidats débutent une course incroyable et ont dû remplir une mission à Kampung Jepak : ils ont dû convaincre 20 personnes de monter à bord d'un ferry avec eux. Après l'avoir validée, Gabriel et Laetitia ont été au coude à coude. C'est finalement le binôme de Florian qui a remporté le duel final. Malheureusement, Laetitia et Martin découvrent que la première étape est bel et bien éliminatoire. La déception est totale. Le couple redonne sa balise à Stéphane Rotenberg qui signifie la fin de l'aventure.

La semaine prochaine, les candidats se lancent dans une nouvelle étape mouvementée "placée sous le thème de l'amour".