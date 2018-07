Gaëlle et Elodie (Pékin Express) : Pourquoi leur binôme n'aurait pas dû exister

Déjà considérées comme emblématiques, Élodie et Gaëlle ont malheureusement dû abandonner Pékin Express : La Course infernale qui a été diffusée jeudi 12 juillet 2018 sur M6. Après 24 heures d'aventure, les inconnues que tout sépare sont retournées en France après le décès du père d'Élodie. Comme elle le disait au micro de Purepeople.com : "J'ai entraîné Gaëlle dans ma chute." Si elles sont très attristées par leur départ, les deux candidates ont fait des nouvelles révélations sur leur binôme.

Chose étonnante, Élodie et Gaëlle n'étaient pas du tout prédestinées à faire l'aventure ensemble. Et pour cause, les deux candidates de Pékin Express : La Course infernale avaient passé les castings avec leur propre binôme. "On n'a pas choisi de partir seule. On a décidé de partir en binôme sauf que, visiblement, notre personnalité a retenu l'attention au casting. Et du coup, je pense que, de part de nos différences, ils se sont dit que les deux feraient la paire", a révélé Gaëlle.

"C'était pareil pour moi. J'ai passé les castings en binôme. C'est une expérience que je voulais faire en tant que femme et moins en tant que mère. C'est pour ça que je me suis présentée avec un binôme qui n'était pas mon mari ni ma meilleure amie", a ajouté Élodie avant de révéler l'identité de son partenaire d'origine : "J'avais pris un collègue parce que je pensais que j'avais plus de chances pour partir. Mais, à aucun moment, je pensais partir avec un binôme inconnu. Du coup, on a refait les castings seule. C'est complètement différent niveau mental !"

